I futures su azioni non sono cambiati molto con Dow sulla buona strada per il miglior mese dal 1976

I futures sulle azioni sono rimasti piatti domenica sera prima dell’ultimo giorno di ottobre, mentre il Dow Jones Industrial Average si prepara a concludere il suo mese migliore da decenni.

I futures Dow sono scesi di 15 punti, ovvero meno dello 0,1%. Anche quelli dell’S&P 500 sono stati leggermente inferiori, mentre i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%.

Il Dow è salito del 14,4% ad ottobre, che sarebbe stato il mese migliore dal 1976. Anche l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono aumentati per il mese, mettendo Wall Street sulla buona strada per una serie di due mesi di sconfitte.

I guadagni sono arrivati ​​nonostante una stagione degli utili del terzo trimestre mista delle principali società, che ha mostrato una crescita più lenta e alcune grandi delusioni da parte delle grandi società tecnologiche.

La stagione degli utili continua questa settimana, con Uber, Pfizer e Advanced Micro Devices tra i più grandi nomi segnalati.

Gli operatori si prepareranno per l’ultimo incontro della Federal Reserve, che inizierà martedì. La banca centrale dovrebbe aumentare nuovamente i tassi di interesse di tre quarti mercoledì, ma molti a Wall Street stanno cercando un segnale dalla dichiarazione o dalla conferenza stampa del presidente Jerome Powell che la Fed potrebbe fermare i suoi guadagni nel prossimo futuro.

Matt Florey di Goldman Sachs ha scritto: “Se J Powell dà il via libera la prossima settimana e non dà un’esibizione a Jackson Hole, non c’è molto per fermare questo movimento da un punto di vista tecnico. Il corpo in movimento rimane in movimento .” Nota del sabato.