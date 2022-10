Kanye si confronta con Emmett anche in Lynching Rant ad Ari Emanuel

Kanye West In una nuova lacrima – indicando cosa è successo Emmett Tell È quello che gli succede mentre cade in disgrazia… è mentre cerca di ottenerlo Ari Emanuele Attenzione.

KW scrive: “Ari Emmanuel Riesci a trovare un posto dove i bambini della Donda Academy possano andare a scuola giusto per la scuola? Ho circa 60 bambini che non hanno un posto dove stare mentre cercano di trasferirsi. Hanno cercato di rompere il nostro squadra di basket. Questi ragazzi vengono puniti senza motivo. “Anche gli atleti professionisti sono stati minacciati di licenziamento dai loro proprietari”.

Ha continuato dicendo che il trattamento che sta ricevendo – essenzialmente in fase di demolizione – è come appare “diffondere la guerra dello specchio nero sui social media”, aggiungendo che I figli di Donda stanno soffrendo .

Kanye poi accenna di soffrire di “corruzione economica”, “omicidio digitale” e il fallimento del suo “punteggio di credito sociale”. Alla fine, quello che suona sicuramente come l’ennesimo colpo antisemita… “Hai cercato di mandare in bancarotta me e Adidas allo stesso tempo. Hai cercato di rovinarmi la vita dopo tutti i soldi che ho fatto per il business. Almeno sto bruciando sul rogo davanti al mondo intero…/ / Tutti ora sanno di chi dovrebbero davvero aver paura.”