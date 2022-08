Mark Zuckerberg risponde ai meme del metaverso con una riprogettazione

Zuckerberg ha lanciato per la prima volta Horizon Worlds, un’app social di realtà virtuale, in Francia e Spagna all’inizio di questa settimana, condividendo un avatar digitale piatto un po’ idiota di fronte alla Torre Eiffel e alle dolci colline verdi.

Internet è subito saltato, prendendo in giro quelli che molti utenti consideravano (si spera) schizzi grezzi per un progetto governato da Meta Almeno 10 miliardi di dollari nell’ultimo anno.

Kevin Rose, giornalista tecnologico del New York Times, ha paragonato la grafica a “ Peggio del gioco Wii del 2008 su Twitter. Slate ha usato il termine “buttcheeks”. Twitter è stato meno gentile: sono apparsi “Ugly Eyed” e “International Laughing Stock”.

Molti hanno paragonato il design del Metaverse alla grafica dei primi anni ’90 e hanno notato l’aspetto senza vita e infantile del selfie di Zuckerberg. E presto ha vinto l’etichetta “Dead Eyes”.

Bene, Zuckerberg ha visto chiaramente i meme, perché venerdì ha annunciato che stanno arrivando importanti aggiornamenti, insieme a una nuova grafica per avatar. Su Facebook e Instagram, Zuckerberg ha pubblicato una foto del suo avatar più avanzato.

“So che la foto che ho pubblicato all’inizio di questa settimana era piuttosto semplice: è stata scattata molto velocemente per celebrare il lancio”, ha detto Zuckerberg. Libri nella didascalia aggiungendo che la grafica in Horizon è “capace di fare di più” e promette che “migliorerà molto rapidamente”.

Zuckerberg ha aggiunto che condividerà maggiori dettagli a Connect, la conferenza annuale dell’azienda, che si è svolta nell’ottobre dello scorso anno.

Facebook prevede di spendere almeno $ 10 miliardi nel 2021 in Facebook Reality Labs, destinando risorse significative a prodotti e servizi di realtà aumentata e virtuale lo scorso anno Risultati del terzo trimestre

Horizon Worlds, di Meta for the Quest, è già disponibile negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.