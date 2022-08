Il rookie dei Carolina Panthers, il QB Matt Corral, è messo da parte a causa di uno strappo ai legamenti della gamba

CHARLOTTE, NC — quarterback debuttante dei Carolina Panthers Matt Corral L’allenatore Matt Rule salterà la stagione 2022-23 a causa di una “significativa” rottura del legamento di Lisfranc.

“Penso che ci vorrà del tempo; penso che sarà un momento significativo”, ha detto Rule sabato. “Sono sicuro che sarà un infortunio a lungo termine”.

Corral si è infortunato alla gamba sinistra nella sconfitta di preseason di venerdì sera contro il New England.

Uno studio del 2016 sull’American Journal of Sports Medicine ha stabilito che i giocatori della NFL con lesioni di Lisfranc che sono stati curati senza intervento chirurgico hanno trascorso una media di 6,2 mesi a riprendersi, mentre quelli che hanno subito un intervento chirurgico hanno perso una media di 11,6 mesi. Rule ha detto che Corral, la sua famiglia, l’agente e i medici del team stanno esplorando l’opzione migliore.

Basato sulla battaglia dei primi quarti di finale tra Baker Mayfield E Sam DarnoldLa regola non è ancora pronta per nominare un vincitore, anche se diverse fonti hanno affermato che Mayfield dovrebbe perdere il lavoro.

Rhule non era pronto a dire se avrebbe preso quella decisione prima del finale di stagione di venerdì contro Buffalo, ma ha detto che “la maggior parte, se non tutti, i titolari” giocheranno contro i Bills.

Quasi tutti i titolari, inclusi Mayfield e Darnold, sono stati eliminati per 20-10 contro i Patriots.

Rule ha detto che l’infortunio di Corral non influenzerà la sua decisione di giocare contro Buffalo. Ma ha detto che potrebbe influire sul fatto che la squadra mantenga tre quarterback, poiché ha detto che era il piano iniziale per il ritiro.

Corral avrebbe potuto essere il terzo quarterback dietro Mayfield e Darnold. Carolina ha anche un’ex star dell’XFL BJ WalkerEra 2-0 come titolare dei Panthers negli ultimi due anni.

Walker ha lottato con due intercettazioni e un fumble perso che ha portato a un touchdown contro il New England.

“Quel livello è pulsante”, ha detto Ruhl. “Vogliamo avere quanti più buoni giocatori possibile in quella posizione e non ci scusiamo per questo. Matt stava arrivando.”

Corral si è infortunato nel quarto quarto quando un giocatore gli ha pestato un piede malissimo. Ha lasciato il campo e non è tornato, lasciando il Gillette Stadium con le scarpe da passeggio.

Rule disse lo snapper profondo JJ Johnson e altri veterani hanno rinunciato ai loro posti in prima classe per dare a Corral più spazio sul volo di ritorno.

“Lo odio”, ha detto Rule di Corral. “Pensavo che stesse giocando bene anche io.

I Panthers hanno selezionato Corral nel terzo round di Ole Miss. Poiché Mayfield e Darnold hanno ricevuto la maggior parte degli scatti nella gara di venerdì, ha visto il suo tempo di gioco più lungo negli allenamenti o nelle partite di preseason.

Corral è stato 1 su 9 nell’apertura della preseason a Washington ed è stato 9 su 15 per 58 yard contro il New England.

“Pensavo di aver visto molti buoni segnali all’inizio del gioco”, ha detto Rule. “Ma so che Matt è un guerriero. Sviluppo quest’anno. Deve prendersi cura dei suoi piedi e macinare tutte le cose che deve fare come quarterback.

“Si spera che un giorno guarderà indietro e dirà che è stata una benedizione, ma in questo momento lo odio”.