Figlia della guida spirituale dell’invasione di Putin in Ucraina uccisa nell’esplosione di un’auto: media russi

Andrei Krasnov, capo del movimento sociale Russky Grizon (Russian Horizon) e conoscente personale della famiglia della donna, ha detto domenica a TASS che Dugina è stata uccisa quando la sua auto ha preso fuoco dopo un’esplosione.

Krasnov ha detto a TASS che quando “Dugina ha svoltato sull’autostrada Mozhaiskoye vicino al villaggio di Bolshiye Vyazemi, si è verificata un’esplosione e l’auto ha immediatamente preso fuoco”.

“Il fuoco l’ha completamente inghiottita. Ha perso il controllo perché stava guidando ad alta velocità e si è diretta dall’altra parte della strada”, ha aggiunto Krasnov, come citato da TASS.

Le immagini delle conseguenze dell’esplosione hanno iniziato a circolare sui social media russi sabato, mostrando un’auto in fiamme sul ciglio della strada e parti di automobili danneggiate sparse nell’area circostante. La CNN non è in grado di verificare in modo indipendente le immagini.