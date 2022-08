La gamma completa di CPU desktop Raptor Lake di 13a generazione di Intel perde, l’ammiraglia Core i9-13900K con 24 core e 32 thread

La gamma completa di CPU desktop Intel Raptor Lake di 13a generazione è trapelata e includerà un totale di 14 nuovi processori. L’elenco è trapelato dal creatore di contenuti tecnologici di Bilibili, giocatore estremo.

Le CPU Intel Raptor Lake di 13a generazione utilizzeranno il design del core ibrido, che presenta una combinazione di core “P” ed “E” ottimizzati per le prestazioni. Per i nuovi chip, utilizzerà un nuovissimo Intel P-Core noto come Raptor Cove che sostituirà i core Golden Cove presenti nelle CPU Alder Lake. Per l’E-Core, Intel manterrà l’infrastruttura Gracemont esistente, ma porterà piccoli miglioramenti. Ecco alcuni dei principali cambiamenti che dovresti aspettarti:

Caratteristiche previste delle CPU Intel Raptor Lake Desktop di 13a generazione:

Fino a 24 core e 32 thread

Nuovissimi core CPU Raptor Cove (Top P-Core IPC)

Basato sul nodo di elaborazione “Intel 7” ESF a 10 nm

Velocità di clock fino a 6,0 GHz (prevista)

Raddoppiamento dei nuclei elettronici su alcune variabili

Aumento della cache sia per P-Core che per E-Core

Supportato sulle attuali schede madri LGA 1700

Nuove schede madri Z790, H770 e B760

Fino a 28 slot PCIe (PCH Gen 4 + Gen 3)

Fino a 28 slot PCIe (Gen 5 x16 + Gen 4 x12 CPU)

Supporto di memoria DDR5-5600 a doppio canale

20 corsie PCIe Gen 5

Funzioni di overclocking avanzate

125 W PL1 TDP (SKU master)

AI PCIe M.2

Lancio del quarto trimestre 2022 (possibile ottobre)

A partire dalla gamma, ci sono un totale di 14 SKU che includono quattro modelli Core i9, quattro modelli Core i7, cinque modelli Core i5 e un modello Core i3. Ci sono tre recensioni di CPU che iniziano con H-0 per l’unico modello Core i3, C-0 per Core i5-13400, Core i5-13500 e Core i5-13600 mentre il resto si basa sulla recensione B-0.

Le revisioni H0 e C0 potrebbero avere strutture di silicio e die simili a quelle delle attuali parti di Alder Lake meno la cache aggiornata dai progetti Raptor Lake mentre il silicio B0 potrebbe contenere la cache aggiuntiva.

Specifiche della CPU Intel Core i9-13900K 24 Core Raptor Lake

Il processore Intel Core i9-13900K è la CPU di punta Raptor Lake, con 24 core e 32 thread in una configurazione 8 P-Core e 16 E-Core. La CPU è configurata con un clock di base di 3,0 GHz, un boost clock single-core di 5,8 GHz (1-2) core e un boost clock integrato di 5,5 GHz (tutti gli otto core). La CPU è dotata di una cache incorporata da 68 MB e una valutazione PL1 da 125 W fino a 250 W. La CPU può anche assorbire fino a 350 watt di potenza quando si utilizza la modalità Ultra Performance. Che abbiamo dettagliato qui poche ore fa.

Core i9-13900K 8+16 (24/32) – 3,0 / 5,8 GHz – 66 MB di cache, 125 W (PL1) / 250 W + (PL2)?

3,0 / 5,8 GHz – 66 MB di cache, 125 W (PL1) / 250 W + (PL2)? Core i9-12900K 8+8 (16/24) – 3,2 / 5,2 GHz – 30 MB di cache, 125 W (PL1) / 241 W (PL2)

Specifiche della CPU Intel Core i7-13700K 16 Core Raptor Lake

La CPU Intel Core i7-13700K sarà il chip Core i7 di 13a generazione più veloce in offerta nella gamma di CPU Raptor Lake. Il chip contiene 16 core e 24 thread. Questa configurazione è resa possibile con 8 P-Core basati sull’architettura Raptor Cove e 8 E-Core basati sull’infrastruttura Grace Mont. La CPU viene fornita con 30 MB di cache L3 e 24 MB di cache L2 per un totale di 54 MB di cache. Il chip funzionava a una velocità base di 3,4 GHz e un boost clock di 5,40 GHz. Il boost complessivo è valutato a 5,3 GHz per i P-Core, mentre gli E-Core hanno un clock di base di 3,4 GHz e un boost clock di 4,3 GHz.

Core i7-13700K 8+8 (16/24) – 3,4 / 5,3 GHz – 54 MB di cache, 125 Watt (PL1) / 244 Watt (PL2)?

– 3,4 / 5,3 GHz – 54 MB di cache, 125 Watt (PL1) / 244 Watt (PL2)? Core i7-12700K 8+4 (12/20) – 3,6/5,0 GHz, 25 MB di cache, 125 W (PL1) / 190 W (PL2)

Specifiche della CPU Intel Core i5-13600K 14 Core Raptor Lake

Il processore Intel Core i5-13600K dispone di un totale di 14 core, inclusi 6 core P basati su Raptor Cove e 8 core E basati su core Gracemont esistenti. Questo è lo stesso numero di P-Core dell’Intel Core i5-12600K ma il doppio del numero di E-Core. Quindi stiamo osservando un aumento del conteggio dei core del 40% e un aumento del conteggio dei thread del 25% rispetto all’Alder Lake Core i5-12600K. La CPU viene fornita con 24 MB di cache L3 e 20 MB di L2 per un totale di 44 MB di cache. Le velocità di clock sono impostate sulla base di 3,5 GHz, boost di 5,2 GHz e boost di 5,1 GHz per tutti i core, mentre i core elettronici funzionano alla base di 3,5 GHz e boost di 3,9 GHz.

Core i5-13600K 6+8 (14/20) – 3,5/5,1 GHz – 44 MB di cache, 125 W (PL1) / 180 W (PL2)?

– 3,5/5,1 GHz – 44 MB di cache, 125 W (PL1) / 180 W (PL2)? Core i5-12600K 6+4 (10/16) – 3,6 / 4,9 GHz – 20 MB di cache, 125 watt (PL1) / 150 watt (PL2)

Passando al resto delle SKU, abbiamo ovviamente SKU con un TDP non K di 65 W. L’Intel Core i5-13400 sembra essere un bel aggiornamento rispetto al Core i5-12400 in quanto ora fornisce un totale di 4 core più 6 P-Core che dovrebbero aiutare a migliorare le prestazioni multi-thread. Il Core i5-13500 è un’altra variante aggiornata che offre un incremento di 6 P-Core e 8 E-Core in contrasto con il Core i5-12400 e il Core i5-12500 che condividono una configurazione simile senza alcun P-Core. La gamma Core i3 presenta solo 1 SKU e questo è il Core i3-13100 che manterrà il suo design a 4 core e 8 thread.

La gamma di CPU desktop Raptor Lake-S di 13a generazione di Intel è trapelata e includerà un totale di 14 SKU.

Famiglia di CPU desktop Intel Raptor Lake-S di 13a generazione:

Nome della CPU Revisione del silicio / QDF Nucleo P. Numero numero di core elettronici kernel/thread totale P-Core Base / Boost (massimo) Potenziamento P-core (tutti i core) Base / Boost E-Core E-core Boost (tutti i core) Cache (totale L2 + L3) TDP Prezzo consigliato Intel Core i9-13900K B0/Q1E1 8 16 24/32 3,0/5,8 GHz 5,5 GHz (multicore) TBD / 4,7 GHz 4,3 GHz (tutti i core) 68 MB 125 W (PL1)

250 watt (PL2)? Essere annunciato Intel Core i9-13900KF B0/Q1EX 8 16 24/32 3,0/5,8 GHz 5,5 GHz (multicore) TBD / 4,7 GHz 4,3 GHz (tutti i core) 68 MB 125 W (PL1)

250 watt (PL2)? Essere annunciato Intel Core i9-13900 B0 / Q1EJ 8 16 24/32 da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito 68 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato Intel Core i9-13900F B0 / Q1ES 8 16 24/32 da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito 68 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato Intel Core i7-13700K B0/Q1EN 8 8 16/24 3,4/5,4 GHz 5,3 GHz (per tutti i core) 3,4/4,3 GHz da annunciare in seguito 54 MB 125 W (PL1)

228 watt (PL2)? Essere annunciato Intel Core i7-13700KF B0/Q1ET 8 8 16/24 3,4/5,4 GHz 5,3 GHz (per tutti i core) 3,4/4,3 GHz da annunciare in seguito 54 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato Intel Core i7-13700 B0/Q1EL 8 8 16/24 da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito 54 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato Intel Core i7-13700F B0 / Q1EU 8 8 16/24 da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito 54 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato Intel Core i5-13600K B0 / Q1EK 6 8 14/20 3,5/5,2 GHz 5,1 GHz (tutti i core) 3,5/3,9 GHz da annunciare in seguito 44 MB 125 W (PL1)

180 watt (PL2)? Essere annunciato Intel Core i5-13600KF B0 / Q1EV 6 8 14/20 3,5/5,2 GHz 5,1 GHz (tutti i core) 3,5/3,9 GHz da annunciare in seguito 44 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato Intel Core i5-13600 C0/Q1DF 6 8 14/20 da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito 44 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato Intel Core i5-13500 C0/Q1DK 6 8 14/20 da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito 32 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato Intel Core i5-13400 C0/Q1DJ 6 4 16/10 da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito 28 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato Intel Core i3-13100 H0/Q1CV 4 4/8 da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito 12 MB 65 W (PL1)

TBD (PL2) Essere annunciato

Intel CPU desktop di 13a generazione di Raptor Lake Compreso l’ammiraglia Core i9-13900K è è prevista Verrà lanciato ad ottobre sulla piattaforma Z790. Le CPU andranno contro Gamma di CPU Ryzen 7000 di AMD Che verrà lanciato anche nell’autunno del 2022.

fonte di notizie: Harukazi 5719