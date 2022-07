Cheney difende le critiche di Trump al dibattito nel Wyoming e al lavoro del comitato del 6 gennaio

“Sta accadendo una vera tragedia. La tragedia è che ci sono politici in questo Paese, a cominciare da Donald Trump che ha mentito al popolo americano. Il popolo è stato tradito.

Ha aggiunto: “Adesso accettiamo l’adorazione della personalità. Non ne farò parte. Sosterrò sempre la mia verità, difenderò la verità”.

Cheney è pronto ad affrontare il riconoscimento di Trump Harriet Hagman , Un ex membro del Comitato nazionale repubblicano del Wyoming e altri tre repubblicani sono in corsa per l’unico seggio alla Camera degli Stati Uniti dello stato. Il ruolo di Cheney come uno dei due repubblicani nel pannello della Camera che indaga sulle rivolte del Campidoglio degli Stati Uniti è stato attaccato dai suoi rivali e l’importanza di tale indagine è stata negata.