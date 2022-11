Il vulcano Mauna Loa delle Hawaii erutta, provocando un avviso di cenere per Big Island

Cnn

—



Il più grande vulcano attivo del mondo, Mauna LoaEruttando per la prima volta in quasi 40 anni, ha provocato un avviso grigio per la Big Island delle Hawaii e le acque circostanti fino alle 6:00 HST (11:00 ET) di lunedì.

Fino a un quarto di pollice di cenere cadde in alcune parti dell’isola.

“Le persone con malattie respiratorie dovrebbero rimanere in casa per evitare di inalare particelle di cenere e chiunque sia all’esterno dovrebbe coprirsi la bocca e il naso con una maschera o un panno”, ha avvertito il National Weather Service di Honolulu.

“Possibili danni alle colture e agli animali. Danni minori alle attrezzature e alle infrastrutture. Visibilità ridotta. Potrebbe essere necessaria una pulizia diffusa”, ha aggiunto.

L’eruzione nel Parco nazionale dei vulcani delle Hawaii non minaccia le comunità a valle o i voli per l’isola di Hawaii, Hawaii Tourism Authority ha twittato lunedì mattina.

I flussi di lava sono contenuti nell’area sommitale e non minacciano le comunità basse, secondo l’Hawaii Volcano Observatory. I venti possono trasportare gas vulcanici e cenere sottovento.

“Sulla base di eventi passati, è probabile che le prime fasi delle eruzioni del Mauna Loa siano molto dinamiche e la posizione e la progressione dei flussi di lava potrebbero cambiare rapidamente”, ha affermato il laboratorio, aggiungendo: “Se le eruzioni persistono a Moguavio, i flussi di lava probabilmente cambieranno essere confinato all’interno delle pareti della caldera.

“Tuttavia, se le prese d’aria eruttive migrano al di fuori delle sue mura, i flussi di lava possono spostarsi rapidamente verso il basso”.

L’eruzione è iniziata intorno alle 23:30 HST (4:30 ET lunedì) domenica a Moku’āweoweo, il cratere sommitale del Mauna Loa.

Mauna Loa, che copre metà dell’isola di Hawaii, ha eruttato 33 volte dal 1843, segnando la prima “eruzione storica ben documentata” del vulcano. Secondo l’US Geological Survey. L’ultima eruzione risale al 1984, creando questo lungo periodo di quiescenza Il vulcano più lungo della storia.

Il vulcano è stato recentemente invaso Il malcontento è altoL’attività sismica è aumentata alla fine del mese scorso e i tassi di terremoto sono aumentati, secondo l’agenzia.

L’attività sismica è aumentata da cinque a 10 terremoti al giorno da giugno 2022, con da 10 a 20 terremoti al giorno in luglio e agosto, secondo l’US Geological Survey. Il 23 e il 29 settembre sono stati registrati picchi di oltre 100 terremoti al giorno. Lo ha riferito la CNN.

Aumento dell’attività stimolata Il Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii chiuderà il vertice del Mauna Loa a ottobre Tuttavia, a tutti gli escursionisti di backcountry fino a nuovo avviso Il National Park Service degli Stati Uniti ha detto che la divisione principale Il parco è aperto.

Correzione: una versione precedente di questa storia riportava in modo errato l’avviso di caduta di cenere e gli equivalenti dell’ora orientale per l’eruzione.