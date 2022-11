Pechino chiude parchi e musei mentre aumentano i casi di coronavirus in Cina

PECHINO (Reuters) – Pechino ha chiuso martedì parchi, centri commerciali e musei mentre altre città cinesi hanno ripreso i test di massa per COVID-19 mentre le autorità sono alle prese con un aumento dei casi che ha approfondito l’ansia per l’economia e smorzato le speranze di una rapida riapertura. .

La Cina ha segnalato lunedì 28.127 nuove infezioni trasmesse localmente, vicino al picco giornaliero da aprile, con infezioni nella città meridionale di Guangzhou e nel comune sud-occidentale di Chongqing che rappresentano circa la metà del totale.

A Pechino, i casi stanno raggiungendo nuovi massimi ogni giorno, spingendo il governo della città a chiedere a più residenti di restare e mostrare prove di un test COVID negativo, non più vecchio di 48 ore, per entrare negli edifici pubblici.

L’ondata di infezioni sta mettendo alla prova i recenti aggiustamenti della Cina alla sua politica anti-COVID, che mira a rendere le autorità più mirate nelle repressioni e ad allontanarle dai blocchi e dai test generalizzati che hanno soffocato l’economia e demoralizzato la popolazione dopo quasi tre anni dall’inizio del pandemia. .

“Alcuni dei nostri amici sono falliti e alcuni hanno perso il lavoro”, ha detto un pensionato di Pechino di 50 anni soprannominato Zhou.

“Non possiamo svolgere tutte le attività che intendevamo fare ed è impossibile viaggiare. Quindi speriamo davvero che la pandemia finisca il prima possibile”, ha detto.

Le autorità sanitarie hanno attribuito al COVID-19 altri due decessi, dopo tre decessi nel fine settimana, i primi in Cina da maggio.

Martedì Shanghai ha ordinato la chiusura di luoghi culturali e di intrattenimento in sette delle sue 16 province dopo che sono state segnalate 48 nuove infezioni locali, mentre la città di Tianjin, vicino a Pechino, è diventata l’ultima a ordinare test in tutta la città.

Anche dopo le linee guida modificate, la Cina rimane fuori dal mondo con le sue severe restrizioni sul coronavirus, compresi i confini che rimangono completamente chiusi.

L’inasprimento delle misure a Pechino e altrove, anche se la Cina cerca di evitare blocchi in tutta la città come quello che ha paralizzato Shanghai quest’anno, ha rinnovato le preoccupazioni degli investitori sulla seconda economia più grande del mondo, pesando sulle azioni e spingendo gli analisti a tagliare le loro previsioni per l’anno cinese . Fine della domanda di petrolio.

La società di intermediazione Nomura ha dichiarato che il suo indice interno stima che le località che rappresentano circa il 19,9% del prodotto interno lordo cinese erano sotto qualche forma di blocco o restrizione, in aumento rispetto al 15,6% di lunedì scorso e non lontano dal picco dell’indice ad aprile, durante il blocco di Shanghai . .

Il governo sostiene che la firma della politica di non diffusione del coronavirus da parte del presidente Xi Jinping salva vite umane ed è necessaria per evitare che il sistema sanitario venga sopraffatto.

Ma molti utenti frustrati dei social media hanno fatto il paragone con i tifosi mascherati ai Mondiali di calcio, che hanno preso il via domenica in Qatar.

[1/5] Un addetto alla prevenzione delle epidemie che indossa una tuta protettiva monitora un complesso residenziale dopo che è stato bloccato mentre l’epidemia di coronavirus (COVID-19) è continuata a Pechino, 18 novembre 2022. REUTERS/Thomas Peter

“Decine di migliaia in Qatar non indossano maschere. Siamo ancora nel panico”, ha scritto un utente su Weibo.

Le serrature si trovano

Lunedì, la capitale ha avvertito che stava affrontando il test più severo della pandemia e ha inasprito le regole di ingresso, richiedendo agli arrivi da altre parti della Cina di sottoporsi a un test COVID di tre giorni prima di poter lasciare il proprio alloggio.

Molti residenti di Pechino hanno visto i loro edifici chiusi, anche se queste restrizioni spesso durano solo pochi giorni.

Alcuni residenti hanno detto che le spedizioni di generi alimentari sono state lente a causa degli alti volumi mentre molti musei hanno chiuso, e luoghi come il parco divertimenti Happy Valley e il parco Chaoyang, popolare tra corridori ed escursionisti, hanno detto che avrebbero chiuso.

Pechino ha segnalato 1.438 nuovi casi domestici lunedì, rispetto ai 962 di domenica, oltre ad altri 634 casi nelle prime 15 ore di martedì.

Il comune ha affermato che il vice premier Sun Chunlan, che ha guidato la politica di non diffusione del coronavirus, ha visitato Chongqing lunedì e ha esortato le autorità ad aderire al piano e controllare l’epidemia.

Non come dichiarato

L’economia cinese sta affrontando uno dei tassi di crescita più lenti degli ultimi decenni: è scoppiata un’enorme bolla immobiliare, la disoccupazione giovanile ha recentemente raggiunto livelli record, il settore privato è stato paralizzato dalla mancanza di COVID e da una serie di repressioni sulle industrie che si dice abbia visto “espansione barbarica”.

Gli investitori avevano sperato che l’implementazione più mirata da parte della Cina delle restrizioni zero COVID potesse preannunciare un maggiore allentamento, ma molti analisti mettono in guardia dall’essere troppo ottimisti.

Gli esperti avvertono che una riapertura completa richiederebbe un grande sforzo per aumentare la vaccinazione e un cambiamento nella messaggistica in un paese in cui la malattia rimane ampiamente temuta. Le autorità dicono che hanno in programma di costruire più ospedali e cliniche per la febbre per lo screening dei pazienti e stanno formulando una campagna di vaccinazione.

Molte aziende, in particolare quelle rivolte ai clienti, temono anche che potrebbe non durare fino al prossimo anno poiché i clienti continuano a trattenere i loro soldi.

“Il quadro reale potrebbe non essere così roseo come sembra”, hanno scritto gli analisti di Nomura, affermando che si aspettano che qualsiasi riapertura acceleri solo dopo marzo del prossimo anno, quando il rimpasto della massima leadership cinese sarà completo.

“La riapertura può andare avanti e indietro poiché i responsabili politici potrebbero fare marcia indietro dopo aver notato un rapido aumento dei casi e disordini sociali. Pertanto, i funzionari locali potrebbero essere più riluttanti a essere i primi a muoversi quando cercano di scoprire le vere intenzioni di Pechino”, ha scritto Nomura. .

servizi giornalistici di Pechino e Shanghai; Scritto da Brenda Goh. Montaggio di Tony Monroe, Meral Fahmy, Jerry Doyle e Raisa Kasuluski

