The Wire si ritira dalle sue storie descrittive

dichiarazione da il cavo23 ottobre 2022

all’inizio di questa settimana, il cavo ha annunciato la sua decisione di condurre una revisione interna della sua recente copertura di Meta, in particolare delle fonti e dei materiali coinvolti nella nostra segnalazione.

La nostra indagine fino ad oggi non ci consente di avere una visione conclusiva della credibilità e della buona fede delle fonti con cui un membro del nostro team di segnalazione afferma di essere stato in contatto per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, sono emerse alcune incongruenze nei materiali utilizzati. Questi includono l’incapacità dei nostri investigatori di autenticare sia la presunta e-mail inviata da a****@fb.com, sia l’e-mail presumibilmente ricevuta da Ujwal Kumar (un esperto citato nel rapporto come convalida di uno dei risultati, ma chi , infatti, ha categoricamente negato l’invio di tale e-mail). come conseguenza di, il cavo Pensa che sia appropriato tirare fuori le storie.

Stiamo ancora riesaminando l’intera questione, inclusa la possibilità che possa essere stata deliberatamente cercata per fuorviare o ingannare. il cavo.

Le lacune nella supervisione editoriale, così come i ruoli editoriali, vengono anche riesaminati in modo che siano in atto protocolli fail-safe per garantire l’accuratezza di tutti i rapporti basati sulla fonte.

Date le differenze che finora hanno attirato la nostra attenzione nella nostra recensione, il cavo Esaminerà inoltre in modo approfondito i rapporti precedenti del team tecnico coinvolto nella nostra copertura Meta e rimuoverà le storie dalla visualizzazione pubblica fino al completamento di questo processo.

il cavo Fondato su un rapporto di fiducia con lettori e spettatori. Intendiamo essere onesti con il nostro legame.

Nota (10:50, 23 ottobre 2022): The Wire sta utilizzando l’aiuto di esperti esterni indipendenti per condurre le sue indagini sulla sua copertura Meta.