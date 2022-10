Round Up: le anteprime sono in Pokémon Scarlet e Violet

La prossima voce importante di Pokemon pokemon scarlatto e viola Su Switch il prossimo mese, e come avrete visto le anteprime, inclusa quella di Nintendo Life, è ora disponibile.

Anche se siamo un po’ preoccupati per le prestazioni del gioco, il gameplay e le nuove funzionalità sono in realtà piuttosto eccitanti. Se non avete già visto la nostra anteprima di Alex Olney, eccola di nuovo:

Oltre all’esperienza pratica con Nintendo Life, anche molti altri punti vendita hanno condiviso i suoi pensieri. Quindi ecco una selezione di altre idee:

Vai Nintendo L’editore Kevin Cassidy ha detto che il suo allenamento pratico sul gioco è passato attraverso di lui, il che probabilmente è una buona cosa:

“Ho solo scalfito la superficie con Pokémon Scarlet e Violet e, onestamente, questo è ciò che mi eccita di più. Non ho visto nulla che mi abbia infastidito o infastidito. Ho riscontrato solo funzionalità che volevo provare, aree che volevo vedere tuffati e nuovi Pokémon da catturare. Proprio come Zelda: Breath of the Wild, la gamma e le dimensioni di Pokémon Scarlet e Violet sono estremamente difficili da comprendere in una rapida sessione demo. Il mio tempo con il gioco è passato, il che è chiaramente un un buon segno di quello che accadrà. Se due ore passano in un batter d’occhio, immagina quanto passa velocemente il tempo quando giochiamo il vero affare!”

IGN Ha detto che c’erano abbastanza nuovi contenuti per cambiare radicalmente la serie:

Nel complesso, Pokemon Scarlet e Violet sembrano cambiare la tradizionale formula Pokemon in più di un modo, con un mondo aperto da esplorare liberamente, tre storie da affrontare alle tue condizioni, modalità cooperativa per quattro giocatori e dettagli ancora più piccoli che probabilmente non hanno ancora rivelato come abbandonare le battaglie NPC. Coercitivo Ce n’è abbastanza il nuovo Qui per farmi anticipare un nuovo viaggio Pokémon una volta che Pokémon Scarlett e Violet saranno lanciati il ​​18 novembre. “

I nostri amici dentro Eurogamer Hanno anche espresso preoccupazione per le prestazioni del gioco in una versione pre-rilascio:

“I menu sono notevolmente lenti e lenti, le animazioni sono selvaggiamente instabili, gli NPC si muovono come la grafica traballante di un libro anche a distanze molto ravvicinate e gli edifici della città vengono caricati mentre camminiamo per le loro strade. Anche in questo caso, siamo pre-lanciati qui e altre cose può ovviamente È cambiato, ma ora ho giocato ad alcune anteprime di giochi Pokemon e non c’è dubbio che Scarlett e Violet siano le più forti.”

a coste Ha detto che le nuove voci suonavano come un “legittimo mondo aperto”, confrontando il livello di libertà con The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

“I giochi Pokémon ti hanno sempre detto dove andare, cosa fare e talvolta anche come farlo, pur mantenendo alcuni aspetti esoterici (Tosse, quarto allenamento) è nascosto per tutti tranne che per i giocatori più potenti. Sono generalmente esperienze dirette e raramente sono opprimenti. con cosa hai giocato carminio Era il contrario: mi spiegava tutto e poi mi lasciava perdere. so, come Respiro della natura. “

E, ultimo ma non meno importante, ci sono idee da Serebi.net Webmaster Joe Merrick – che ha inviato un file Crollo totale del gioco. Crede che le nuove voci potrebbero essere un “enorme” passo avanti per la serie:

“Tutto sommato, nel primo gioco, Pokémon Scarlet e Violet sembra avere il potenziale per essere un enorme passo avanti per il franchise che alcuni speravano. Ci sono ancora molte sorprese da svelare e se le capacità ci sono nel corso del gioco, i Pokémon potrebbero aver raggiunto un nuovo picco. Abbiamo un disperato bisogno di giocare di più, per vedere cos’altro c’è in Paldea e se il gioco completo continua sul piccolo frammento che abbiamo giocato, questo è davvero un momento emozionante per i fan dei Pokémon. Rotola il 18 novembre”.

Pokémon Scarlet e Violet arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il mese prossimo. Non vedi l’ora di questi giochi? Commenta qui sotto.