Il rapporto afferma che Amazon sta utilizzando i dati degli altoparlanti intelligenti Alexa per pubblicare annunci mirati

Un rapporto pubblicato la scorsa settimana ha confermato che Amazon sta utilizzando i dati vocali dei suoi dispositivi Echo per pubblicare annunci mirati sulle proprie piattaforme e sul Web. Il rapporto, di ricercatori affiliati all’Università di Washington, UC Davis, UC Irvine e Northeastern University, afferma che i metodi di Amazon per farlo non sono in linea con le sue politiche sulla privacy.

intitolato “La tua eco è ascoltata: monitoraggio, profilazione e targeting degli annunci nell’ecosistema Amazon Smart Speaker, il rapporto conclude che Amazon e terze parti (inclusi servizi pubblicitari e di monitoraggio) raccolgono dati dalle tue interazioni con Alexa tramite i tuoi altoparlanti intelligenti Echo e li condividono con un massimo di 41 partner pubblicitari. Questi dati vengono quindi utilizzati per “dedurre gli interessi degli utenti” e “servire pubblicità mirata sulla piattaforma (dispositivi echo) e al di fuori della piattaforma (web).” Conclude inoltre che questo tipo di dati è molto richiesto, il che si traduce in “30 volte le offerte pubblicitarie da parte degli inserzionisti”.

Amazon ha confermato di il bordo Utilizza i dati vocali delle interazioni di Alexa per informare gli annunci pertinenti visualizzati su Amazon o altri siti in cui Amazon inserisce annunci. Simile a quello che sperimenteresti se facessi un acquisto su Amazon.com o ordinassi un brano tramite Amazon Music, se chiedessi ad Alexa di ordinare dei tovaglioli di carta o di riprodurre un brano su Amazon Music, registrare l’acquisto o riprodurre un brano che potrebbe fornire informazioni rilevanti annunci mostrati su Amazon o altri siti in cui Amazon inserisce annunci”. La portavoce di Amazon, Lauren Ramhild, ha detto in una e-mail.

L’azienda ha anche confermato la presenza di annunci mirati sui suoi altoparlanti intelligenti. Notando che è la stessa esperienza se interagiscono con questo contenuto su altri canali, ha detto Raemhild, proseguendo dicendo che Amazon non condivide le registrazioni audio con gli sviluppatori. “Gli sviluppatori ottengono le informazioni necessarie per soddisfare le tue richieste all’interno delle loro abilità, come le risposte quando giochi un’abilità a quiz o il nome della canzone che vuoi suonare”, ha detto. “Non condividiamo le informazioni personali dei nostri clienti con competenze di terze parti senza il consenso del cliente.” Amazon consente anche agli utenti Alexa di disattivare il targeting degli annunci (vedi barra laterale).

I 10 scienziati dietro il rapporto, guidati da Omar Iqbal, un ricercatore post-dottorato presso l’Università di Washington, hanno creato una struttura di audit per misurare la raccolta di dati sulla pubblicità online. Quindi hanno creato una serie di personaggi per interagire con Alexa utilizzando abilità di terze parti; Questi personaggi avevano interessi specifici: spiritualità, auto connesse, casa intelligente, animali domestici, moda, appuntamenti, navigazione, bevande e salute. Hanno anche creato un personaggio “vaniglia” come controllo.

“Tarizzare questo annuncio significa condividere dati importanti tra più parti”

L’analisi statistica dei risultati ha determinato che gli annunci mirati sono stati offerti a tutti in altre parti del Web, portando alla conclusione che le interazioni intelligenti dei relatori vengono utilizzate per indirizzare gli annunci sul Web e negli annunci audio. Ciò ha portato i ricercatori a determinare che esistono “prove evidenti che le interazioni con gli altoparlanti intelligenti vengono utilizzate ai fini del targeting degli annunci e che tale targeting degli annunci significa che dati significativi vengono condivisi tra più parti”.

Il rapporto rileva che solo il testo elaborato è stato condiviso, non l’audio grezzo, coerentemente con quanto affermato da Reimhild di Amazon. Inoltre, rispetto alla ricerca precedente su smart TV e visori VR, il monitoraggio dell’attività dei dati sugli altoparlanti intelligenti è stato inferiore.

ha detto amazon il bordo Pensa che la ricerca sia imperfetta. “Molte delle conclusioni di questa ricerca si basano su conclusioni o ipotesi imprecise degli autori e non riflettono accuratamente come funziona Alexa”, ha affermato Reimhild. “Non ci occupiamo di vendere informazioni personali ai nostri clienti e non condividiamo le richieste di Alexa con le reti pubblicitarie”.

Raemhild ha affermato che tutte le competenze di terze parti che raccolgono informazioni personali sono tenute a pubblicare la propria politica sulla privacy nella pagina delle competenze e gli sviluppatori possono quindi utilizzare tali informazioni in conformità con tali politiche. “Ad esempio, un servizio di streaming musicale supportato da pubblicità può consentire ai clienti di accettare o meno la pubblicità basata sugli interessi ovunque venga utilizzato quel servizio”, ha affermato Reimhild. Tuttavia, il rapporto ha rilevato che queste politiche erano nella migliore delle ipotesi sporadiche, con oltre il 70% delle competenze esaminate che non menzionavano Alexa o Amazon e solo 10 competenze (2,2%) sono esplicite sulle pratiche di raccolta dei dati nelle loro politiche sulla privacy.

Gli autori hanno concluso che è necessaria una maggiore trasparenza nella raccolta, condivisione e utilizzo dei dati degli altoparlanti intelligenti. Notano che questi dispositivi sono attualmente “dispositivi scatola nera senza interfacce aperte che consentono a ricercatori indipendenti di rivelare quali dati vengono raccolti o come vengono condivisi e utilizzati”.