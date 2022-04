Nolan Arenado e Genesis Cabrera dei St. Louis Cardinals ottengono una sospensione per i loro ruoli in una rissa che spazza il sedile

Terza base dei St. Louis Cardinals Nolan Arenado vaso Genesi Cabrera Ciascuno ha ricevuto una sospensione dalla Major League Baseball per il suo ruolo nella lotta di compensazione nella vittoria per 10-5 di mercoledì sui New York Mets al Busch Stadium.

Arenado è stato squalificato per due partite per “aver contribuito a istigare l’incidente”, ha annunciato giovedì la Lega, mentre Cabrera ha ricevuto una squalifica per una partita. Entrambi sono stati anche multati per un importo non divulgato.

Arenado riprende la sospensione e ha iniziato giovedì sera contro gli Arizona Diamondbacks. Cabrera sconterà la squalifica giovedì.

Cabrera ha colpito il battitore dei Mets JD Davis Con il campo in cima all’ottavo inning, la diciannovesima major league è stata colpita dal campo per i Mets in questa stagione. È arrivato il giorno dopo che il St. Louis ha infortunato tre giocatori dei Mets con una racchetta martedì notte.

Sembra che New York si vendichi mezzo turno dopo contro Arenado quando il fiume Mets Yuan Lopez Ho premuto una palla veloce a 94 mph vicino alla sua testa. Arenado iniziò a gridare: “Fallo di nuovo”. Le panchine e le stalle dei tori sono state pulite e le squadre hanno spinto e spinto vicino al tabellone della casa.

Il capo dell’equipaggio Mark Wegner ha detto in seguito che Arenado è stato licenziato per aver caricato la pila. Lopez è rimasto in partita.

Lopez ha anche ricevuto una multa non divulgata per il suo ruolo nell’incidente, mentre altri due giocatori – i Cardinals Ramirez – hanno ricevuto. Jack Flaherty vaso met Taiguan Walker – È stato multato per essersi unito a una rissa per un posto vacante mentre era nell’elenco degli infortunati.