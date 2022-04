Come guardare l’eclissi solare di aprile 2022 online

La prima eclissi solare del 2022 arriverà sabato 30 aprile. Mentre il fantastico evento non sarà visibile da Nord AmaricaCi sono opzioni dopo aver visto l’evento online.

Dove sarà visibile un’eclissi solare parziale?

Sarà visibile dall’Oceano Pacifico sudorientale, dall’Antartide e da alcuni paesi sudamericani come Cile, Argentina, Uruguay, Bolivia e Perù.

Sfortunatamente, questa eclissi solare parziale non sarà visibile in Nord America o Europa. Tuttavia, l’imminente eclissi solare parziale del 25 ottobre 2022 sarà visibile dall’Europa, dall’Africa nord-orientale, dal Medio Oriente e dall’Asia occidentale, Secondo la NASA.

Qual è la differenza tra un’eclissi solare e un’eclissi parziale?

Secondo il sito web della NASA, “Un’eclissi solare si verifica quando Luna Si muove tra il sole e la terra, proiettando un’ombra sulla terra e bloccando completamente o parzialmente la luce solare in alcune aree. Durante un’eclissi parziale, la Luna e il Sole non sono perfettamente allineati, quindi la Luna non copre completamente il Sole. Questo dà al sole una forma a mezzaluna, o fa sembrare che il “morso” sia stato rimosso dal sole, a seconda della quantità di sole che la luna copre.

In questo caso, secondo la NASA, circa il 64% del disco solare verrebbe cancellato al massimo.

La prossima eclissi solare totale che attraverserà il continente nordamericano sarà l’8 aprile 2024.

Dove vivi in ​​un flusso di eclissi solare parziale?

La NASA prevede di trasmettere l’evento in diretta Youtube canale e sul loro sito web.

Canale YouTube satellitare con sede in India Jian Ki Garibi dal vivo La trasmissione in diretta inizierà quando inizia l’eclissi.

anche, Data e ora.com Ci sarà una trasmissione in diretta dell’eclissi parziale il prossimo fine settimana qui.