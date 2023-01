La data di uscita di Starfield è ancora la prima metà del 2023, nonostante una cospicua assenza nell’offerta Xbox.

Andiamo al sodo. lui campo stellare ritardo?

ufficialmente n. E per essere onesti con Microsoft e Bethesda Game Studios, ci hanno già detto che non sentiremo nulla dal prossimo epico gioco di ruolo di Todd Howard durante Developer Direct mercoledì. Ci sarà uno spettacolo autonomo di campo stellare ad un certo punto. C’è ancora un diavolo di elefante non nella stanza, soprattutto se vengono mostrati due dei quattro giocattoli… Redfall E L’anziano scorre online‘S nicromo Espansione: sono i grandi progetti di Bethesda lanciati rispettivamente a maggio e giugno. Non sembra probabile che Bethesda voglia smantellare l’interesse per questi progetti (o campo stellare) attraverso i pacchetti di quel gioco nella finestra di rilascio di maggio o giugno.

Ricordiamo che durante lo show Xbox e Bethesda dello scorso giugno, Microsoft ha più o meno scritto un pagherò ai fan, promettendo che campo stellare Farà parte di un ampio catalogo di giochi molto attesi che usciranno nella prima metà del 2023 (e, come giochi proprietari, saranno disponibili lo stesso giorno per gli abbonati Xbox Game Pass).

Gli aggiornamenti che abbiamo ricevuto da Xbox e Bethesda mercoledì mostrano che la prima metà del calendario dei giochi di Microsoft per il 2023 ora si presenta così:

18 aprile Leggende di Minecraft

2 maggio – Redfall

20 giugno The Elder Scrolls Online: Negrom

TBD 2023 – Forza Motorsport

A meno che gli utenti Xbox non abbiano un’improvvisa caduta dell’ombra, a la Tango funziona Ciao Fay Rushpianificazione per campo stellare – Per quanto possa sembrare poco saggio, il lancio di questo gioco di ruolo di fantascienza sta iniziando a sembrare sfuggente. (così com’è Forza‘S; Microsoft e Turn 10 sembrano riluttanti a impegnarsi nuovamente per la prima metà del 2023 sul loro gioco di corse.)

Le ultime informazioni su campo stellareLanciato lo scorso maggio, Bethesda ha detto ai fan che lo era Spinto nella prima metà della finestra di lancio del 2023 (Insieme a Redfall.) Microsoft, durante il suo Summer Show adiacente all’E3 dell’anno scorso, ha fatto un ottimo lavoro nel dire ai fan tutte le cose che volevano giocare. arrivare entro la prima metà 2023. campo stellare Era implicito che fosse una di quelle cose.

A novembre, Howard, direttore creativo di Bethesda Game Studios, ne ha parlato con il podcaster Lex Fridman campo stellare E la difficile decisione di ritardare il gioco la prima volta, dal suo lancio nel novembre 2022 alla finestra un po’ meno chiara che ha ora.

“Vorrei che fosse vicino” disse Howard. “Lo vogliamo anche noi. E vorrei che non ci mettessero tanto tempo. Ma lo fanno.”

Abbiamo chiesto ai rappresentanti di Xbox e Bethesda se campo stellare Dovrebbe essere considerato in ritardo. È dubbio che vorranno commentare questo, ma se lo fanno, ci assicureremo di aggiornare qui.