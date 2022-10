Punteggio Phillies vs Padres: Philadelphia Jakes per Homers, blocca il logo della Premier League mentre Crazy Game 4 ritorna

I Philadelphia Phillies hanno sconfitto i San Diego Padres 10-6 sabato sera in gara 4 della National League Championship Series. I Phillies ora hanno un vantaggio di 3-1 sui Padres nella loro migliore delle sette serie in arrivo domenica in Gara Cinque. Con la loro vittoria, i Phillies avanzeranno al loro primo campionato del mondo dal 2009, dove aspetteranno il vincitore. Da Houston Astros e New York Yankees Championship Series. (Gli Astros guidano quella serie 3-0.)

Velez scivola presto, con Padres che salta 4-0 nella parte superiore del primo tempo. Philadelphia ha risposto di nuovo con tre punti propri nella metà inferiore del telaio, lasciando entrambi i tiratori esterni a guardare dentro prima della seconda metà per rotolare. Poi Velez ha pareggiato la partita nel quarto inning.

Padres ha riguadagnato il comando al quinto posto nel tiro a due tempi di Juan Soto, il suo primo nella post-stagione. Sfortunatamente, non è stata una notte a San Diego. Le stelle di Velez sono passate ancora una volta all’offensiva, trasformando il loro ritardo di 6-4 in un vantaggio di 10-6 in tre round. Rhys Hoskins ha segnato due volte in casa, Bryce Harper ha avuto un paio di doppi RBI e Kyle Schwarber e JT Realmuto hanno aggiunto i loro compagni di squadra in singolo per il lockup.

Velez Bolbin è stato in grado di mantenere questo vantaggio per il resto della strada. Di conseguenza, i Phillies sono ora a una vittoria dal rivendicare la bandiera della NL.

Ecco altre sei cose da sapere sulla vittoria in gara 4 dei Phillies.

L’antipasto vacilla

Velez che ha iniziato il giocatore di bocce Billy Walter ha avuto un paio di sprint per iniziare l’incontro, ma questo è tutto. Ha rinunciato al suo fuoricampo a Mane Machado prima di camminare e camminare due volte e la sua giornata era già finita con Padres in vantaggio per 3-0. Il punteggio sarà 4-0 prima di toccare il fondo del primo. Un assolo seguito da uno sprint casalingo di Rhys Hoskins, poi un picnic e poi una doppietta di Bryce Harper significavano che il punteggio era 4-3, anche Mike Clevenger di Padres ha concluso. Clevenger non ha segnato un’uscita.

Questa era la seconda volta nella storia di una partita della MLB che nessuno dei giocatori lo aveva portato fuori dalla prima. La storia completa è qui.

Martinez, Brogdon sistema le cose

A differenza dei titolari, il lealista di Padres Nick Martinez e il fedele Conor Brogdon di Phillies sono stati eccellenti all’inizio del gioco, portando le cose a metà inning sul 4-3 di Padres. Brogdon ha permesso al suo corridore ereditato di segnare un colpo, ma questo sarebbe l’unico colpo a cui ha rinunciato in 2 1/3 di inning.

Martinez stava meglio. È stato fantastico, in realtà. Ha ritirato tutti e nove i colpi che ha affrontato in tre round perfetti. Colpisci tre e stabilisci uno scarso contatto.

Padres ha lasciato Sean Manaea, d’altra parte, è stato abusato per cinque run in 1 1/3 inning, consentendo ai Phils di correre in testa durante il quinto di quattro run.

Grande esplosione di Soto

Juan Soto è stato relativamente calmo in questi turni di qualificazione. Diavolo, è stato relativamente tranquillo da quando i Padres hanno fatto tante storie sulla scadenza commerciale per prenderlo. Prima di Gara 4, Soto stava colpendo .231/.302/.282 nei playoff. Aveva un enorme punto debole in Gara 2, ma questo è stato il suo più grande impatto fino a questo punto.

In cima al quinto inning di Gara 4, però, è arrivato Soto.

All’inizio della partita, alcuni fan del Velez sono stati sentiti cantare “esagerato”. Soto ha segnato cinque fortunati vincitori nelle qualificazioni del 2019 sulla strada per il titolo del Campionato Nazionale del Mondo. Questa è stata la sua prima partita nelle qualificazioni del 2022.

Le stelle di Phyllis hanno risposto

Il Velez non è stato trattenuto dal fuoricampo di Soto. Invece, la parte superiore della loro disposizione dovrebbe funzionare nella metà inferiore del quinto.

Il rally è iniziato quando Rhys Hoskins ha lanciato il suo secondo fuoricampo stasera per pareggiare la partita 6-6. La performance di Hoskins è stata l’ottavo gioco multiplayer post-stagione nella storia dei Phillies, Secondo Sarah Lange di MLB.com.

JT Realmuto stava camminando, poi ha segnato una doppietta di Bryce Harper per dare ai Phillies un nuovo vantaggio. Harper si è poi segnato sul singolo contorto di Nick Castellanos che è rimbalzato sulla seconda base e ha alzato i Phillies di 8-6.

Anche Phillies non ha finito. Al sesto colpo, Kyle Schwarber ha sparato da solo un tiro potente per allargare la differenza a 9-6:

Poi al settimo, Realmuto ha sparato una partita casalinga in singolare per il 10-6:

Aggiungi tutto questo e i primi cinque battitori dei Phillies – Schwarber, Hoskins, Realmuto, Harper e Castellanos – hanno combinato nove successi, quattro fuoricampo e nove run.

Cosa dice la storia sulle possibilità di Velez?

I Phillies sono ora in vantaggio per 3-1 nella serie con la vittoria di sabato sera. Storicamente, le squadre che salgono 3-1 nella migliore serie su sette continuano a vincere la serie l’85% delle volte, secondo WhoWins. Questo sembra di buon auspicio per le possibilità dei Phillies di passare al loro primo campionato del mondo dal 2009. Chissà, potrebbero portare a termine la serie domenica davanti al pubblico di casa.

Prossimo

Lo rifaremo domenica pomeriggio con Game Five. Questa partita si svolgerà al mattino, con il primo campo fissato per le 14:37 ET (tempo permettendo).

Sulla collina ci sarà la rivincita di Gara 1. Yu Darvish è stato molto bravo nei playoff e martedì ha concesso solo due homer da solista in sette round di azione contro i Phillies. Naturalmente, Phillies Ice è stato superato da Zach Wheeler. Wheeler ha rinunciato a un colpo e a una passeggiata in sette inning a reti inviolate.

Dopo quello che abbiamo appena visto in Gara 4, entrambe le squadre sperano di ottenere ancora una volta maggiori dettagli su questi neofiti.