Le voci dicono che le cornici dell'iPad Pro diventeranno più sottili quest'anno

Ulteriori dettagli continuano ad emergere sul prossimo aggiornamento di iPad Pro. Ora, una nuova fuga di notizie su Weibo afferma che i nuovi iPad Pro avranno cornici notevolmente più sottili che mai.

Secondo il conto Digitale istantaneo su WeiboEscludendo il bordo in metallo, ecco le dimensioni della cornice del nuovo iPad Pro:

Cornice dell'iPad Pro da 11 pollici: 7,12 mm

Cornice dell'iPad Pro da 12,9 pollici: 7,08 mm

Come ha sottolineato MacRumorsche è circa dal 10% al 15% più sottile rispetto all'attuale generazione di modelli iPad Pro del 2018. L'immagine sopra è un modello creato dal nostro amico L'uomo più importante di Apple su Twitter.

Questa affermazione è coerente con i rapporti di Bloomberg Mark Gurman, che lo scorso luglio ha affermato che Apple stava lavorando su come ridurre le dimensioni della cornice dell'iPad. Quest'anno Apple ha anche ridotto significativamente le dimensioni delle cornici degli iPhone con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro max.

Oltre alle cornici più piccole, si prevede che i nuovi iPad Pro saranno significativamente più sottili rispetto ai loro predecessori, come riportato per la prima volta il mese scorso.

Più impariamo, più sono entusiasta di questo aggiornamento di iPad Pro. Per un dispositivo che è rimasto sostanzialmente lo stesso dal 2018, non vedo l'ora di vedere cosa ha ufficialmente in serbo Apple per quest'anno. E tu?

Credito immagine: Basic Apple Guy

