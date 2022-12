Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse per PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch e Setup PC e dettagli del personaggio

Tecmo Koi Rilasciate nuove informazioni, video e screenshot per PlayStation 5E il Serie XboxE il PlayStation 4E il Xbox OneE il converteE il computer versioni di Cornice assassina: maschera dell’eclissi lunare Ti presentiamo la modalità di gioco e il set di caratteri.

Ottieni i dettagli di seguito.

Cornice assassina: maschera dell’eclissi lunare Si svolge sull’isola di Rogetsu, nel sud del Giappone, un decennio dopo che cinque ragazze sono misteriosamente scomparse al Moonlight Festival. Quando due ragazze vengono trovate morte dieci anni dopo la scomparsa iniziale, le tre adolescenti rimaste tornano sull’isola infestata per risolvere il mistero della morte dei loro amici e dei loro ricordi confusi, mentre affrontano i temibili spiriti che abitano la terra.

Lungo la strada, entreranno nell’infermeria di Haibara. Questo vecchio ospedale è ora in rovina, ma è il luogo in cui gli esperimenti del dottor Haibara per curare la “sindrome del chiaro di luna” alla fine si rivelano fatali. Le ragazze torneranno anche al Rogetsu Hall, un sanatorio costruito per curare la “sindrome del chiaro di luna”. Si tratta di un edificio simile ad un hotel annesso all’ospedale di Haibara dove possono essere ammessi solo “ospiti speciali”. La gente del posto si riferisce all’infermeria di Haibara come al “vecchio edificio” e alla Rogetsu Hall come al “nuovo edificio”.

Altri siti importanti da esplorare includono il faro di Capo Tsukiyomi e la residenza Yomotsuki. Il faro è il punto più vicino alla luna dell’isola e ha un significato speciale per la popolazione che adora la luna. Un antico santuario è stato spostato in cima al faro. Nel frattempo, la residenza Yomotsuki è il luogo di nascita di una delle ragazze scomparse, Ruka Minazuki, e visitare questa casa riporta alla mente una marea di ricordi importanti. È anche la casa del padre di Ruka, un rispettato creatore di maschere di nome Soya Yomotsuki. Soya è ossessionata dal perfezionamento della “Maschera dell’eclissi lunare” ed è stata accusata dalla madre di Ruka, Sayaka Minazuki, di aver avuto un ruolo nella scomparsa di Ruka! Per scoprire la verità dietro le loro sparizioni e morti orribili, Ruka e i suoi amici dovranno combattere spiriti spettrali e un killer ricercato nella loro ricerca per scoprire i segreti dei loro ricordi perduti.