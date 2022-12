Riassunto della partita Argentina-Croazia: Messi e Argentina si qualificano per la finale 3-0

Il Coppa del Mondo 2022 Anche martedì sono entrato nelle quattro finali Argentina Facilmente sconfitto Croazia 3-0 al Lusail Stadium, in Qatar, nella prima semifinale del torneo.

Ora giocherà anche l’Argentina Francia o Marocco Finale di domenica 10:00 ET su FOX e l’app FOX Sports (Mentre la Croazia giocherà sabato contro la perdente di Francia-Marocco nella partita per il terzo posto) 10:00 ET su FOX e l’app FOX Sports ).

Sintesi della partita tra Argentina e Croazia

Ecco le giocate più importanti!

Argentina 3, Croazia 0

0′: Due grandi pronti a partire

Lionel Messi E il Luca Modric Si strinsero la mano mentre si preparavano a giocare.

15′: Un primo spavento di Messi?

Messi è stato visto afferrarsi il tendine del ginocchio dopo una corsa iniziale contro la Croazia. Ma ha continuato a giocare e sembrava a posto.

25′: Prima parata del match

Enzo Fernández Ha avuto un tiro nell’angolo in basso a destra parato, il primo da entrambe le parti nella partita.

34′: Gol! Messi allena il PK e l’Argentina conduce 1-0

Messi ha approfittato di un calcio di rigore per l’Argentina con un tiro di sinistro nell’angolo in alto a destra. Con questo gol, Messi è diventato il capocannoniere dell’Argentina nelle finali della Coppa del Mondo.

Lionel Messi segna un calcio di rigore per condurre 1-0

Un altro sguardo al gol di Messi

39′: Gol! L’Argentina colpisce ancora! vantaggio 2-0

Julian Alvarez ha effettuato un tiro di destro dall’interno dell’area di rigore portando l’Argentina in vantaggio per 2-0.

L’argentino Julian Alvarez segna un gol contro la Croazia in 39 minuti

42′: Quasi un terzo!

L’Argentina ha quasi segnato il terzo gol nel primo tempo quando Messi ha colpito di testa un calcio d’angolo Alexis McAllisterma è stato salvato da Domenico Levakovic.

Primo tempo: Argentina 2-0

46′: Messi soffre ancora

Messi sembrava essere turbato da un problema all’inizio del primo tempo.

58′: Quasi un secondo a Messi

Il tiro di Messi dal punto di partenza è stato parato Domenico Levakovic Per mantenere il deficit a due gol.

62′: Quasi la prima in Croazia

Per la prima volta nella partita, la Croazia ha quasi colpito un pallone contro l’Argentina, ma il portiere Emiliano Martínez Sono riuscito a metterci una mano.

69′: Gol! Messi fornisce un assist in un altro gol di Alvarez! Argentina 3-0

Alvarez ha segnato il suo secondo gol della partita mentre l’Argentina si è portata in vantaggio per 3-0 grazie al quarto assist di Messi in Coppa del Mondo.

L’argentino Julian Alvarez segna un gol contro la Croazia al 69′

75′: Alvarez sbaglia

Álvarez è stato sostituito da una standing ovation dopo la sua prestazione da due gol.

81′: Modric riceve una standing ovation

Modric è stato sostituito in campo con l’Argentina in solido controllo a fine partita.

Finale: Argentina 3-0

Messi non ha potuto fare a meno di sorridere dopo la partita

I tifosi argentini erano pronti per questo

Prima della partita:

scenografia

La partita di martedì è il sesto incontro tra Argentina e Croazia e il terzo per la Coppa del Mondo tra questi due paesi, poiché le due partite precedenti erano divise. L’ultima partita della Coppa del Mondo è stata nel 2018, quando la Croazia ha battuto l’Argentina 3-0 nella fase a gironi.

Complessivamente, la serie tra i due paesi è in parità sul 2-1-2 all’inizio della partita di oggi.

In attesa della fase finale, l’Argentina si è qualificata per la finale in ciascuna delle quattro volte precedenti in cui ha raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo (1930, 1986, 1990, 2014).

D’altra parte, la Croazia non è stata sconfitta nelle precedenti 11 partite e sta cercando di diventare la quinta seconda classificata della precedente Coppa del Mondo per raggiungere la finale della prossima Coppa del Mondo, visto che si unì all’Olanda nel 1978, Germania Ovest nel 1986 e nel 1990 e in Brasile nel 2002.

L’ultimo incontro di Coppa del Mondo…

Due dei migliori sono pronti per andare da lui

Per la prima volta, i vincitori del Pallone d’Oro dei due precedenti Mondiali si affronteranno nella Coppa del Mondo FIFA.

Luka Modric mostra una certa eleganza

In quel periodo

Entrambe le parti Buone condizioni

Flashback ai quarti di finale

Messi è in missione

Messi è arrivato

Di ritorno in Argentina, il gioco è in primo piano

Sono arrivati ​​Luka Modric e la Croazia

Emozioni nella situazione più stressante della partita: i calci di rigore

Messi e l’Argentina scendono in campo con una standing ovation

I tifosi dell’Argentina portano l’energia

Messi e Modric si contendono l’inafferrabile titolo di Coppa del Mondo

Quasi ora

