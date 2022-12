Rapporti: le forze ucraine distruggono un importante ponte vicino a Melitopol | Ucraina

È stato riferito che le forze ucraine hanno danneggiato un importante ponte fuori dalla città meridionale occupata di Melitopol, uno dei principali obiettivi nella regione.

L’attraversamento del fiume Molochna tra Melitopol e il villaggio di Kostyantinivka si trova a est della città sull’autostrada M14 ed è stato battuto tutta la notte.

Un video pubblicato online ha mostrato che due dei supporti del ponte sono stati danneggiati durante l’attacco, con la campata parzialmente crollata dall’esplosione, rendendola inutilizzabile nel traffico militare intenso.

Un’esplosione ha distrutto il ponte nella zona occupata di Melitopol (Zaporizhia Oblast) la scorsa notte. L’esercito ucraino continua a prendere di mira le linee di comunicazione di terra russe sul fronte meridionale. Melitopol è un importante hub logistico che conduce alla Crimea occupata.

Lo sciopero sul ponte arriva solo due giorni dopo Ucraina Ha colpito una caserma russa in una località turistica e i missili HIMARS hanno inflitto danni e vittime significativi.

La crescente pressione ucraina sulle forze russe a Melitopol sembra seguire uno schema simile alle tattiche usate contro Kherson prima della sua liberazione, prendendo di mira sia le forze russe che le linee di rifornimento, compresi i collegamenti logistici con la Crimea e più a est attraverso le città occupate dai russi a Berdyansk e Mariupol .

Con le forze ucraine che ora operano a est del fiume Dnipro, Melitopol è visto come un obiettivo importante per Kiev nel sud del paese dopo aver riconquistato Kherson.

Nell’est del paese, dove di recente si sono verificati pesanti combattimenti intorno alla città di Bakhmut, sia la Russia che l’Ucraina hanno dichiarato martedì che la situazione del campo di battaglia nella regione di Donetsk dell’Ucraina orientale è stata difficile, con ciascuna che ha affermato di aver avuto successo nel respingere l’altra. attacchi.

La cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk è una delle quattro regioni dell’Ucraina che Mosca ha dichiarato proprie a settembre in un esercizio che l’Ucraina ei suoi alleati hanno denunciato come un “falso” referendum forzato.

I progressi in alcune parti della regione sono stati difficili, ha affermato l’alto funzionario nominato da Mosca nelle parti occupate della regione, ma ha aggiunto che più della metà di Donetsk è sotto il controllo russo.

“Più del 50% del territorio della Repubblica popolare di Donetsk è stato liberato”, ha detto all’agenzia di stampa statale RIA Denis Pushlin, il funzionario russo per la parte controllata da Mosca.

Nel suo aggiornamento quotidiano sul campo di battaglia di martedì, il comando militare ucraino ha affermato che le sue forze hanno respinto i russi in 10 distretti della regione.

La Russia ha affermato che stava gradualmente avanzando sulle sue posizioni, con il ministero della Difesa che ha affermato lunedì che la sua offensiva aveva ucciso 30 militari ucraini il giorno prima.

Tuttavia, valutazioni indipendenti delle conquiste russe mostrano scarsi progressi nelle settimane di intensi combattimenti, mentre l’Ucraina si muoveva per consolidare le sue posizioni prima che arrivassero le condizioni del pieno inverno sul fronte.

Gli ultimi combattimenti sono avvenuti martedì quando dozzine di paesi e organizzazioni internazionali hanno dato il loro peso a una nuova spinta urgente per mantenere l’Ucraina alimentata, alimentata, calda e in movimento di fronte all’inesorabile bombardamento aereo russo che ha fatto precipitare milioni di persone nel freddo e nell’oscurità. inverno.

Una conferenza internazionale dei donatori a Parigi ha raccolto 1,05 miliardi di euro (900 milioni di sterline) in aiuti – finanziariamente e in natura – sarà trasferito in Ucraina nelle prossime settimane e mesi per aiutare la sua popolazione civile assediata a resistere alle alte temperature invernali e alle lunghe notti.

Nel suo discorso di apertura, il presidente francese Emmanuel Macron ha descritto il bombardamento di obiettivi civili da parte di Mosca come un crimine di guerra. Ha detto che il Cremlino attacca le infrastrutture civili perché le sue forze hanno subito battute d’arresto sul campo di battaglia.

Macron ha detto che l’intenzione di Mosca era di “far precipitare il popolo ucraino nella disperazione”.

Mentre le temperature scendono e la neve cade, i bisogni dell’Ucraina sono enormi e urgenti. Il governo di Kiev afferma che ondate successive di attacchi missilistici e di droni da ottobre hanno distrutto circa la metà delle infrastrutture energetiche del paese e ritiene che l’intenzione di Mosca sia quella di creare una nuova ondata di rifugiati che si riversi in Europa. La Russia afferma che il bombardamento delle infrastrutture civili ha lo scopo di indebolire la capacità dell’Ucraina di difendersi. In Ucraina, la vita di molti è diventata una battaglia per la sopravvivenza.

Nel nord dell’Ucraina, il ministero della Difesa bielorusso ha annunciato martedì un “improvviso controllo della prontezza al combattimento” delle sue forze – una di una serie di dichiarazioni dell’alleato della Russia, la Bielorussia da metà ottobre, secondo cui Kiev mira a incutere paura negli ucraini. Ingannare l’esercito ucraino.

La Bielorussia non ha inviato truppe in Ucraina, ma ha permesso alla Russia di lanciare regolarmente missili dal suo territorio in Ucraina ed è stata una delle principali piattaforme di lancio dell’offensiva russa di febbraio.

Le manovre si svolgono principalmente nel nord-ovest del Paese, vicino alla Polonia. L’esercito ucraino ha detto che il suo comandante, Valery Zalogny, ha parlato con il suo omologo polacco, Tomasz Piotrowski, per discutere l’annuncio.

Gli analisti affermano che un possibile attacco all’Ucraina da nord mirerebbe probabilmente a interrompere o interrompere i rifornimenti provenienti dalla Polonia, nonché a estendere le forze ucraine in tutto il paese.