MSU Bulldog Family La comunità calcistica del college piange la scomparsa dell’allenatore Mike Leach

Starkville — Il capo allenatore di football della Mississippi State University Michael Charles “Mike” Leach è deceduto ieri sera (lunedì 12 dicembre) al Mississippi Medical Center di Jackson, Mississippi, a seguito di complicazioni dovute a malattie cardiache. Ha 61 anni.

In una dichiarazione, la famiglia Leach ha dichiarato: “Mike era un marito, padre e nonno generoso e premuroso. Ha potuto partecipare alla donazione di organi all’UMMC come ultimo atto di beneficenza. Siamo sostenuti e sollevati dall’effusione dell’amore. Famiglia, amici, Mississippi State University, personale ospedaliero e in tutto il mondo. Preghiere dei tifosi di calcio. Grazie per aver condiviso la gioia della vita del nostro amato marito e padre”.

Il presidente della Mississippi State University Mark E. Keenum ha detto: “Allenatore Mike Leach Lo stato del Mississippi ha gettato un’enorme ombra non solo sull’università, ma sull’intero panorama calcistico del college. Il suo innovativo “Air Raid” ha cambiato il gioco. L’intelletto acuto e l’onestà risoluta di Mike lo hanno reso una delle vere leggende dell’allenatore della nazione. La sua scomparsa è una grande tristezza per la nostra università, la Southeastern Conference e tutti coloro che amavano il football universitario. Mi mancherà la profonda passione di Mike, la sua onestà e il suo approccio aperto all’eccellenza in tutte le cose.

“La morte di Mike sottolinea la fragilità e l’incertezza delle nostre vite. Tre settimane fa, Mike ed io eravamo insieme nello spogliatoio a festeggiare una vittoria a Oxford. Mike Leach Ha davvero abbracciato la vita e l’ha vissuta senza rimpianti. È un’eredità degna. Dio benedica la famiglia Leech in questi giorni e ore. Le preghiere della famiglia Bulldog vanno a loro”, ha detto Keenum.

Il direttore atletico ad interim della MSU, Brockie Brett, ha dichiarato: “Abbiamo il cuore spezzato e devastato. Mike Leach . Il football universitario oggi ha perso una delle sue figure più amate, ma la sua eredità vivrà per sempre. La personalità energica, la presenza influente e la leadership straordinaria di Mike hanno toccato milioni di atleti, studenti, allenatori, fan, familiari e amici nel corso dei decenni.

“Mike era un innovatore, un pioniere e un visionario. Era un’icona del football universitario, una leggenda dell’allenatore ma una persona ancora migliore”, ha detto Brett. “È un bene che lo sappiamo tutti Mike Leach . I pensieri e le preghiere della Mississippi State University e dell’intera famiglia Bulldog sono con sua moglie Sharon, i suoi figli e l’intera famiglia Leach”.

Leach ha nominato il 34 dello Stato del MississippiGi Il capo allenatore di football stava terminando la sua terza stagione a Starkville e 21 il 9 gennaio 2020.S Come capo allenatore. Da sempre icona del football universitario, lascia un’incredibile eredità come marito, padre, amico e leader giovanile.

Il maggiore di sei fratelli, Leach e sua moglie Sharon condividono quattro figli: Janeen, Kimberly, Cody e Kiersten.

Nato da Frank e Sandra Leach a Susanville, in California, Mike è cresciuto a Cody, nel Wyoming. Dopo essersi laureato con lode alla BYU nel 1983 giocando a rugby, Leach ha conseguito un master presso la US Sports Academy e il suo Juris Doctor presso la Pepperdine University, dove si è laureato nel terzo superiore della sua classe.

In quasi quattro decenni, Leach ha avuto un impatto senza precedenti sul gioco del calcio, tra cui migliaia di studenti-atleti, allenatori e staff. È stato due volte National Coach of the Year, tre volte Power 5 Conference Coach of the Year e mente dell’offesa da record NCAA “Air Raid”.

I successi di Leach in 21 anni come capo allenatore sono lunghi e illustri. Un vincitore comprovato che ha stabilito una cultura dell’eccellenza ad ogni tappa della sua carriera, Leach ha compilato un record di 158-107 (.596), ha portato le sue squadre a 19 partite di bocce, ha prodotto almeno nove vittorie in sette stagioni e ha conquistato due divisioni di conferenza titoli. , è diventato l’allenatore più vincente nella storia del Texas Tech e ha stabilito record scolastici per sconfitte nel bowl sia al Texas Tech (10) che allo Stato di Washington (6). In 10 di quelle 21 stagioni, l’offesa di passaggio di Leach ha guidato l’FBS: sei al Texas Tech e quattro allo Stato di Washington.

Uno degli allenatori più vincenti nella storia del football universitario, le 158 vittorie di Leach come allenatore FBS sono al secondo posto tra gli allenatori SEC attivi e al quinto tra gli allenatori Power 5 attivi. Le 50 stagioni di passaggio più efficaci nella storia di FBS provengono da quarterback allenati da Leach da quando è stato assunto come capo allenatore al Texas Tech nel 2000. Include una stagione di Kliff Kingsbury, una di BJ Simons (2003) e una di Sony. Cumby, tre di Graham Harrell (2006-08), uno di Connor Holliday, uno di Luke Falk (2015), uno di Gardner Minshew II (2018) e uno di Anthony Gordon (2019).

Appassionato educatore, mentore, storico e studente per tutta la vita, Leach nutriva una grande ammirazione per gli accademici. Lo ha instillato nei suoi giocatori, poiché le sue squadre stabiliscono regolarmente record per GPA e tasso di laurea. Un maestro narratore, Leach ha scritto un’autobiografia bestseller del New York Times nel 2011. Oscilla la tua spada: leader nel calcio e nella vita. Poi ha scritto Geronimo: strategie di leadership di un soldato americano Nel 2014.

Leach ha creato il più grande albero di allenatori nel football universitario, dando a innumerevoli allenatori il loro inizio nella professione. Il suo albero della storia include ex e attuali allenatori Lincoln Riley, Dave Aranda, Sonny Gumby, Dana Holcorson, Seth Littrell, Art Briles, Ken Wilson, Neil Brown, Josh Heubel, Eric Morris, Sonny Dykes, Kliff Kingsbury, Ruffin McNess. Wes Welker, Bill Bedenbach, Robert Ane, Alex Grinch, Brandon Jones e altri.

Leach ha iniziato la sua carriera di allenatore come assistente al Cal Poly-San Luis Obispo nel 1987 prima di una sosta da allenatore al College of the Desert nel 1988 e capo allenatore nel 1989 nella European Football League a Bori, in Finlandia.

Leach ha collaborato con Hal Mummy all’Iowa Wesleyan College nel 1989, dove i due hanno creato un leggendario attacco aereo. Dal 1989 al 1991 Leach è stato coordinatore offensivo e allenatore di linea per una divisione che ha guidato la NAIA in una stagione ed è arrivata seconda in altre due. I quarterback dell’Iowa Wesleyan sono passati per più di 11.000 yard nelle tre stagioni di Leach e hanno battuto 26 record nazionali.

Leach e Mumme hanno trascorso cinque stagioni al Valdosta State (1992-96) e poi due al Kentucky (1997-98).

Nominato coordinatore offensivo dell’anno della seconda divisione 1996 dall’American Football Quarterly, Leach ha aiutato Mummy a portare Valdosta State a un record di 40-17-1. Il reato di Blazer del 1993 ha battuto 66 record scolastici, 22 record di conferenze e sette record nazionali. Nel 1994, Valdosta State è passato ai playoff della Divisione II quando l’attacco di Leach ha infranto 80 record scolastici, 35 record di conferenze e sette voti nazionali.

In qualità di coordinatore offensivo del Kentucky, Leach ha allenato l’attacco Wildcat a sei record NCAA, 41 record della Southeastern Conference e 116 record scolastici in 22 partite.

Leach è entrato a far parte dello staff dell’Oklahoma di Bob Stoops nel 1999 come coordinatore offensivo. Ha diretto un attacco di Sooner che è passato da uno dei peggiori della Big 12 Conference a uno dei migliori. In un anno, il numero totale di offese di OU è migliorato da 293,3 a 427,2 yard a partita. Sotto Leach, il reato dell’Oklahoma stabilì sei Big 12 Conference e 17 record scolastici.

Leach ha trascorso 10 stagioni come capo allenatore al Texas Tech (2000-2009), dove le sue squadre hanno giocato a bocce per tutti i 10 anni. Ha compilato un record scolastico di 84 vittorie, un record scolastico di cinque vittorie nel bowl e otto stagioni consecutive con almeno otto vittorie.

Nel 2008, Leach ha ricevuto tre premi nazionali per allenatori: il Woody Hayes Award, l’Howie Long/FieldTurf Coach of the Year e il George Munger Award. L’attacco di Leach ha conquistato sei titoli di passaggio NCAA e tre titoli totali di attacco nelle sue 10 stagioni a Lubbock.

Leach ha portato il Texas Tech a una delle stagioni più memorabili nella storia della scuola nel 2008, portando la squadra a un record di programma di 11-2 record con 11 vittorie nella stagione regolare. La vittoria ha pareggiato il punteggio precedentemente stabilito dai team Red Raider del 1953 e del 1973. Oltre alle tre onorificenze di allenatore dell’anno di Leach, molti riconoscimenti sono arrivati ​​da tutto il paese quando quattro giocatori senza precedenti hanno guadagnato lo status di First-America. Harrell, il placcaggio offensivo Rylan Reed e la guardia offensiva Brandon Carter si sono guadagnati gli onori della prima squadra, mentre il ricevitore largo Michael Crabtree è stato nominato vincitore unanime del premio All-American e Biletnikoff per la seconda stagione consecutiva.

Un totale di 18 giocatori sono stati arruolati al Texas Tech sotto la sorveglianza di Leach e altri 21 hanno firmato contratti di free agent. Nella primavera del 2009, quattro giocatori sono stati selezionati nei primi quattro round del Draft NFL, segnando il draft di maggior successo per Texas Tech nell’era Leach.

Il programma è migliorato anche dal punto di vista accademico sotto Leach. Durante i suoi 10 anni, Texas Tech è stata costantemente riconosciuta come una delle migliori istituzioni della nazione per avere un tasso di laurea superiore al 70 percento, secondo AFCA.

Dopo il suo incarico alla Texas Tech, Leach ha trascorso otto stagioni allo Stato di Washington, dove ha compilato un record di 55-47 (.539) ed è stato nominato allenatore nazionale dell’anno 2018 dell’American Football Coaches Association e due volte Pac-12. Allenatore dell’anno (2015, 2018). Leach ha portato la WSU a un record scolastico di sei presenze in bocce ed è diventato il primo allenatore nella storia della scuola a guidare i Cougars a cinque partite di bocce consecutive. Hanno guidato la nazione nell’offesa di passaggio in quattro delle sue ultime sei stagioni al timone.

Leach ha prodotto uno dei migliori programmi di coaching nella campagna 2018 quando la WSU ha pubblicato la sua prima stagione da 11 vittorie e una quota della Pac-12 North Division nella storia della scuola. I Cougars sono finiti tra i primi 13 in ogni classifica dei playoff di College Football, incluse quattro settimane consecutive al n. Erano le 8. La WSU ha concluso la stagione con una vittoria su Alloa State all’Alamo Bowl e si è classificata al 10 ° posto nel sondaggio dell’Associated Press e degli allenatori. . Il quarterback senior e nativo del Mississippi Minshue ha impressionato la nazione, con una media di 367,6 fps a partita.

Nella primavera del 2019, Leach ha tenuto un corso di cinque settimane alla WSU sulla guerra controinsurrezionale e le tattiche calcistiche con l’ex senatore dello Stato di Washington Michael Baumgartner.

Leach è arrivato a Starkville il 9 gennaio 2020 come 34enne dello Stato del MississippiGiCapo allenatore di calcio. Ha portato i Bulldogs a un record di 19-17, incluso un punteggio di 8-4 nel 2022, e presenze nel bowl in tutte e tre le stagioni. L’offesa di Leach ha portato la SEC a passare in ciascuna delle ultime due stagioni. I Bulldogs hanno sconfitto sette avversari AP Top 25 durante il mandato MSU di Leach, il terzo in più da un capo allenatore Bulldog. Leach ha allenato MSU ai suoi due più grandi ritorni nella storia del programma nel 2021.