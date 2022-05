Home » Top News Guida definitiva per acquistare una la cassetta portavalori nel 2022 – I migliori 40 compilati! Top News Guida definitiva per acquistare una la cassetta portavalori nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

ARREGUI Cashier C9246-EUR Cassetta di sicurezza con chiave per trasportare denaro | Cassetta Portavalori in acciaio con vassoio Portamonete e Banconote | Cassaforte portatile larghezza 30 cm | Grigio 22,64 € disponibile 2 new from 22,64€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CASSETTA DI SICUREZZA appositamente progettata per custodire il denaro. Ideale per uffici, negozi o qualsiasi altra attività che ha bisogno di tenere i contanti al sicuro e sotto chiave.

CON VASSOIO PER MONETE E BANCONOTEI: contiene un vassoio per le monete in euro, con colonne graduate per separare e contare i diversi tagli di euro e l'importo totale. Ha un vassoio aggiuntivo sul fondo con 3 scomparti per custodire le banconote,

MOLTO PRATICA: il vassoio delle monete resta inclinato quando la cassetta è aperta, in modo da rendere comodamente accessibili sia la parte superiore delle monete che quella inferiore delle banconote.

RESISTENTE E SERRATURA CON CHIAVE : realizzata in acciaio, con finitura smaltata, resistente agli urti. Apertura e chiusura con chiave facile da usare. Include 2 chiavi

PORTATILE: il manico superiore, in acciaio nichelato, permette di trasportarla ovunque facilmente . Il coperchio è dotato di un inserto di schiuma che una volta chiuso poggia sulle monete e ne impedisce il movimento durante il trasporto.

BURGWÄCHTER Cassetta portavalori con chiave e vassoio portamonete, Cassetta di sicurezza, Lamiera d’acciaio, Money 5020, Blu 15,95 €

15,30 € disponibile 5 new from 14,37€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SICUREZZA OTTIMALE: La serratura a cilindro consente di chiudere questa cassetta portavalori proteggendo così dal furto contanti, gioielli e altri oggetti di valore al suo interno.

CON VASSOIO PORTAMONETE: La cassetta di sicurezza è dotata di un pratico vassoio portamonete estraibile. I cinque scomparti del vassoio offrono spazio a sufficienza per riporre con ordine monete, banconote e piccoli oggetti di valore come gioielli o francobolli.

DESIGN PRATICO: La cassetta portavalori colorata Money 5020, dal design classico, è dotata di una maniglia pieghevole a scomparsa e si presta pertanto a essere riposta dentro armadi e cassetti.

FORNITURA E DIMENSIONI: 1 cassetta portavalori BURG-WÄCHTER Money 5020, vassoio per monete, 2 chiavi, materiale: lamiera d’acciaio, misure: (AxLxP): 90 x 200 x 160 mm, colore: Blu

QUALITÀ DAL 1920: BURG-WÄCHTER è un’azienda familiare di lunga tradizione, caratterizzata da un grande rispetto per i propri dipendenti e per l’ambiente. I prodotti come le serrature per porte, le casseforti e le cassette delle lettere, soddisfano elevati standard di qualità e vengono costantemente migliorati.

kippen 10033B2 - Cassetta Portavalori Blu, Dimensioni: 200X160X90 mm 13,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Comoda maniglia per il trasporto

Inserto rimovibile per monete

Resistente ai graffi

Dimensioni: 200X160X90 mm

kippen 10333N1 - Cassetta Portavalori Nera, Dimensioni: 150X120X80 mm. 10,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Comoda maniglia per il trasporto

Inserto rimovibile per monete

Resistente ai graffi

Dimensioni: 150X120X80 mm.

HMF 10019-02 Cassetta Portavalori con Vassoio Porta Monete e Banconote 30 x 24 x 9 cm, nero 27,68 € disponibile 2 new from 20,32€

1 used from 19,42€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vassoio portamonete euro rimovibile con 5 scomparti per monete e 4 scomparti per banconote

Serratura di sicurezza a cilindro con 2 chiavi

Acciaio trafilato senza saldatura

Comoda maniglia per il trasporto nel coperchio, resistente ai graffi, verniciata a polvere in colore nero

Dimensioni: Lunghezza: 30 cm, Larghezza: 24 cm, Profondità: 9 cm, Peso: 1,9 kg

kippen 10033R4 - Cassetta Portavalori Rossa. Dimensioni: 300 x 240 x 90 mm 18,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Comoda maniglia per il trasporto

Inserto rimovibile per monete

Resistente ai graffi

Dimensioni: 300 x 240 x 90 mm

HMF 10015-02 Cassetta Portavalori con Vassoio Porta Monete e Banconote 30 x 24 x 9 cm, Nero 35,29 € disponibile 5 new from 27,81€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Gli attraversamenti illegali delle frontiere sono alti, in aumento per registrare nuovi programmi di dati Amazon.it Caratteristiche Vassoio portamonete euro rimovibile (28 x 13 x 3 cm) con scomparti per monete da 1 centesimo - 2 euro

4 scomparti per banconote adatti per banconote da 5 a 50 euro, lamiera d'acciaio senza saldature) con scomparti per monete da 1 centesimo - 2 euro

Serratura di sicurezza a cilindro con 2 chiavi

Resistente ai graffi, verniciata a polvere in colore nero

Dimensioni cassetta di monete (lunghezza x larghezza x altezza): 30 x 24 x 9 cm, Peso: 2,6 kg

Kippen 10003NA - Cassetta Portavalori con Portamonete. Colore Antracite. Dimensioni: 300x240x90 mm. 22,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Serratura di sicurezza a cilindro con 2 chiavi

Vassoio portamonete euro rimovibile con scomparti per monete da 1 centesimo - 2 euro

3 scomparti per banconote

Resistente ai graffi

Comoda maniglia per il trasporto

Cassetta portavalori B 30 x H 9 x T 24 cm Nero 22,95 € disponibile 4 new from 19,67€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 0-813-09 Model 0-813-09 Color Nero Release Date 2017-04-10T00:00:01Z Size B 30 x H 9 x T 24 cm

kippen 10033V2 - Cassetta Portavalori Verde, Dimensioni: 200X160X90 mm 13,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Comoda maniglia per il trasporto

Inserto rimovibile per monete

Resistente ai graffi

Dimensioni: 200X160X90 mm

Burg-Wächter 40110 Cassetta portavalori, Money 5012, Lamiera di Acciaio, Bianco, 2 Chiavi e Vassoio Portamonete Inclusi, con Fessura per Inserimento Denaro 10,95 € disponibile 2 new from 10,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SICUREZZA OTTIMALE: La serratura a cilindro consente di chiudere questa cassetta portavalori proteggendo così dal furto contanti, gioielli e altri oggetti di valore al suo interno.

CON VASSOIO PORTAMONETE E FESSURA SALVADANAIO: La cassetta di sicurezza è dotata di un pratico vassoio portamonete estraibile. I sei scomparti del vassoio offrono spazio a sufficienza per riporre monete, banconote e piccoli oggetti di valore come gioielli o francobolli. La fessura nel coperchio consente di utilizzare la cassetta anche come salvadanaio.

DESIGN PRATICO: La cassetta portavalori Money 5012, dal design classico, è dotata di una maniglia pieghevole a scomparsa e si presta pertanto a essere riposta dentro armadi e cassetti.

FORNITURA E DIMENSIONI: 1 cassetta portavalori BURG-WÄCHTER Money 5012, con fessura salvadanaio, vassoio per monete, 2 chiavi, materiale: lamiera d’acciaio, misure: (AxLxP): 60 x 125 x 95 mm, colore: Bianco

QUALITÀ DAL 1920: BURG-WÄCHTER è un’azienda familiare di lunga tradizione, caratterizzata da un grande rispetto per i propri dipendenti e per l’ambiente. I prodotti come le serrature per porte, le casseforti e le cassette delle lettere, soddisfano elevati standard di qualità e vengono costantemente migliorati.

Cassa, Cassetta Portavalori a Doppio Strato, Con 2 Chiavi e Scomparti per Contanti e Monete, Nero 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa cassaforte per contanti è realizzata in resistente acciaio inossidabile e ha una struttura stabile. Dotato di 2 chiavi, è sufficiente portare con sé la chiave per aprire, facile da usare e sicuro.

Le dimensioni della cassaforte sono 30 cm di lunghezza x 24,1 cm di larghezza x 5,8 cm di altezza, a doppio strato, con 5 scomparti per monete. Quattro solidi scomparti incernierati con cerniere a molla offrono ampio spazio per riporre contanti e oggetti di valore.

Il cassetto della cassa si apre con una mano ed è comodo da usare, è adatto a casa, ufficio, supermercati, ecc., per mettere al sicuro i soldi a casa o in viaggio.

La maniglia integrata è comoda da trasportare e riporre. È molto adatto per eventi di raccolta fondi, donazioni di fondazioni e altre attività.

Servizio soddisfacente: crediamo che ti piacerà questa cassaforte per contanti. Se ricevi un prodotto danneggiato, ti preghiamo di contattarci direttamente via e-mail e spiegarne il motivo. Riceverai un nuovo prodotto o una garanzia di rimborso. La tua soddisfazione è la nostra massima priorità.

kippen 10033V4 - Cassetta Portavalori Verde, Dimensioni: 300X240X90 mm 18,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Comoda maniglia per il trasporto

Inserto rimovibile per monete

Resistente ai graffi

Dimensioni: 300X240X90 mm

Master Lock Cassetta Portavalori con Chiave e Maniglia, 7149EURD, Ottima per Moneta, Smartphone, A4 Documenti 24,99 € disponibile 5 new from 24,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CASSETTA MONETA: adatto per conservare libretti di assegni, passaporti e altri documenti riservati (formato cartaceo A4)

ALTA SICUREZZA: sistema di chiusura a chiave per proteggere i beni di valore ; cassetta di sicurezza in acciaio con isolante ignifugo

NOMADE: questa cassetta di sicurezza è dotata di un'impugnatura che ne facilita il trasporto

SPEZIFICATIONI: (HxWxD) esterno 10.2 x 34 x 27.3 cm; interno 9.5 x 31 x 25.6 cm; 2 chiave

Kippen 10003SA - Cassetta Portavalori con Portamonete. Colore Silver. Dimensioni: 300x240x90 mm. 22,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Serratura di sicurezza a cilindro con 2 chiavi

Vassoio portamonete euro rimovibile con scomparti per monete da 1 centesimo - 2 euro

3 scomparti per banconote

Resistente ai graffi

Comoda maniglia per il trasporto

Sax cassetta PORTAVALORI 25 x 9 x 18 cm rot 22,01 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sax cassetta portavalori 25 x 18 x 9 cm, colore: rosso

6 – scomparti per monete

Lucchetto a combinazione numerica

Inserto rimovibile per monete

HMF 208-02 Cassetta Portavalori con Vassoio Della Moneta Euro-Rimovibile 25 x 18 x 9 cm, nero 24,29 € disponibile 2 new from 18,03€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vassoio portamonete euro rimovibile con 8 scomparti per monete da 1 centesimo – 2 euro

Lamiera d’acciaio senza saldature

Serratura di sicurezza a cilindro con 2 chiavi

Resistente ai graffi, verniciata a polvere in colore nero

Dimensioni: Lunghezza: 25 cm, larghezza: 18 cm, profondità: 9 cm, Peso: 1,3 kg

HMF 10017-02 Cassetta Portavalori con Serratura a Combinazione, 30 x 24 x 9 cm, nero 26,64 € disponibile 2 new from 19,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Serratura a combinazione può essere impostata singolarmente

Vassoio portamonete euro rimovibile con 3 scomparti per monete e 2 scomparti per banconote

Acciaio trafilato senza saldatura comoda maniglia per il trasporto nel coperchio

Resistente ai graffi, verniciata a polvere in colore nero

Dimensioni: Lunghezza: 30 cm, Larghezza: 24 cm, Profondità: 9 cm, Peso: 1,9 kg

Diyife Cassetta Portavalori, [5,9 * 4,72 * 3,15 Pollici] Cassetta per Monete E Banconote con Serratura A Combinazione Cassetta Portavalori con Sicurezza 6 Vassoio della Moneta Euro-Rimovibile 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lucchetto a combinazione: non è necessario portare la chiave】(Dimensioni scatola 5,9 * 4,72 * 3,15 pollici) Password a 3 cifre con 1000 combinazioni per la sicurezza. Non è necessario utilizzare il tasto ogni volta che lo si accende o si spegne. La parte della password è lavorata con precisione e non cadrà, assicurando un funzionamento regolare e un facile ripristino. 【Nota】 Dopo aver reimpostato la password, scattare una foto per salvarla altrimenti non è possibile aprirla.

【Materiale Metallico Ad Alta Durezza】Resistente alla rottura, resistente alla rottura, anticorrosione. I quattro angoli della custodia in metallo sono progettati con un arco circolare per evitare ferite da taglio e contusioni. La maniglia superiore è in acciaio inossidabile per un facile trasporto.

【Banca Di Sicurezza Multifunzionale】Perfetto per organizzare piccoli spiccioli, non lasciarlo più nell'angolo del tavolo o nel cassetto, non rovistare più nei vari angoli alla ricerca di piccoli spiccioli. Rendi il tuo piccolo spicciolo, comprese monete, banconote, tessere associative e persino gioielli, medicinali, ecc.Può essere un deposito ben classificato, che è sicuro e affidabile.

【2 Livelli Di Archiviazione】Lo strato superiore è diviso in 6 scomparti, adatti per monete e gioielli, e la griglia superiore può essere rimovibile. Lo strato inferiore è adatto per posizionare banconote, banconote, carte e altri oggetti. La funzione è ragionevolmente suddivisa ed è comoda per il tuo utilizzo.

【Garanzia di soddisfazione al 100%】Poiché la soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità, vogliamo assicurarci che tu sia completamente soddisfatto del prodotto che hai acquistato. In caso di problemi, domande o dubbi. Contattaci, così possiamo risolvere il problema il prima possibile. 【Acquista con totale fiducia】 【Garanzia】 Forniamo un rimborso di 45 giorni e un servizio senza preoccupazioni di 12 mesi. 【Indirizzo e-mail: versatekcs@gmail.com】 READ La regina Elisabetta ha passato la notte in ospedale dopo che il suo viaggio in Irlanda del Nord è stato cancellato

HMF 10125-09 Cassetta Portavalori con Vassoio Portamonete 25 x 18 x 9,5 cm, argento 19,59 € disponibile 2 new from 12,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Serratura di sicurezza a cilindro con 2 chiavi

Acciaio trafilato senza saldatura

Vassoio portamonete euro rimovibile con 5 scomparti per monete, Comoda maniglia per il trasporto nel coperchio

Resistente ai graffi, verniciata a polvere in colore argento

Dimensioni: 25 cm, Larghezza: 18 cm, Profondità: 9,5 cm, Peso: 1,35 kg

Relaxdays Cassetta con Combinazione, 3 Cifre, Porta Soldi, Valigetta in Ferro, Portavalori, 8,5x20x17 cm, grigio 18,91 € disponibile 2 new from 18,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sicura: Cassa con combinazione di 3 numeri a scelta - In colore grigio

Ordinato: Cassa con porta monete estraibile - Ordina facilmente contanti e monete

Versatile: Cassaforte per contanti e documenti - Per casa, al mercato delle pulci e altri eventi

Stabile: Box metallico in ferro robusto con verniciatura a polvere - Misure HBT: circa 8,5x20x17 cm

Portatile: Salvadanaio con pratica maniglia per un facile trasporto - Retrattile quando non in uso

Viro 4263 Cassetta Portavalori a Combinazione Variabile, Blu, 250 x 180 x 88 mm 26,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassetta portavalori a combinazione variabile in acciaio con maniglia di presa

Finitura: Blu

Dimensioni: 250 x 180 x 88 mm

Silverline 732370 Petite - Cassetta portavalori con combinazione a 3 cifre, colore: nero 17,49 € disponibile 4 new from 16,14€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Acciaio rivestito resistente alla corrosione

Per conservare in sicurezza contanti, documenti importanti o anche piccoli oggetti di valore

Lucchetto a combinazione a 3

Include un vassoio compartimentato rimovibile

Manico pieghevole per riporlo facilmente

HMF 308-02 Cassetta Portavalori con Vassoio Della Moneta Euro-Rimovibile 20 x 16 x 9 cm, nero 21,63 € disponibile 2 new from 14,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vassoio portamonete euro rimovibile con 8 scomparti per monete da 1 centesimo – 2 euro

Lamiera d’acciaio senza saldature

Serratura di sicurezza a cilindro con 2 chiavi

Resistente ai graffi, verniciata a polvere in colore nero

Dimensioni: Lunghezza: 20 cm, larghezza: 16 cm, profondità: 9 cm, Peso: 1,0 kg

Cathedral - Cassetta portavalori, formato A4 22,44 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 30,5 cm Box può essere usato per tenere contanti, oggetti di valore, gioielli, documenti importanti o supporti sicuro e sicuro a casa o al lavoro

Acciaio verniciato a polvere nera con chiusura di sicurezza, aiuta a mantenere tutto contenuto sicuro

Tutte le scatole sicuro arrivano con un kit di fissaggio per fissare saldamente a una parete o pavimento

Manico sicuro e formato compatto lo rende facile per il trasporto e lo stoccaggio

Terryshop74 Cassetta portavalori in Metallo Metal Cash Box 150 x 120 x 80 mm con Serratura e 2 Chiavi Porta Denaro con cassettino (Blue) 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Perfetto per l'archiviazione sicura di contanti piccoli e cambi allentati

VASSOIO CAMBIO RIMOVIBILE: Nascondere in modo sicuro le note sotto il vassoio di cambio multi comparto

Metal Cash Box: perfetto per bancarelle, eventi di beneficenza, piccoli cambi di archiviazione a casa e molto altro

Robusta cassa in metallo: quando si è bloccati si può essere certi che i vostri piccoli contanti sono sicuri con la nostra gamma di cassette di sicurezza con chiavi

Dimensioni 150*120*80mm

kippen 10033B4 - Cassetta Portavalori Blu, Dimensioni: 300X240X90 mm 22,69 €

16,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Comoda maniglia per il trasporto

Inserto rimovibile per monete

Resistente ai graffi

Dimensioni: 300X240X90 mm

Amazon Basics - Cassetta portavalori a forma di libro, Serratura con combinazione, Blu 14,37 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassetta portavalori portatile a forma di libro con serratura, ideale per nascondere piccoli oggetti di valore in una libreria

Copertina e dorso in tessuto per conferire l’aspetto di un vero libro, ma senza pagine di carta; si consiglia di posizionare la cassetta portavalori fra 2 libri in una libreria

La copertina anteriore si solleva svelando il coperchio della cassetta portavalori; serratura con combinazione a 3 cifre; pensata per scoraggiare i potenziali ladri

Spazio interno in cui nascondere contanti, carte di credito, documenti importanti, gioielli, etc.

Ideale da portare in viaggio o da usare in casa; disponibile in rosso, blu o nero;

HMF 141-07 Cassetta per Documenti con Serratura | DIN A4 | 37,5 x 26,5 x 8 cm | Grigio Chiaro 35,31 € disponibile 2 new from 28,88€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sicura - Scatola con serratura a cilindro con due chiavi per la protezione di documenti importanti

Robusta - Scatola portadocumenti in lamiera d'acciaio trafilata senza saldature per una conservazione sicura

Pratico - Facile da trasportare e da riporre in poco spazio grazie alla maniglia della valigia pieghevole

Resistente ai graffi - Superficie verniciata a polvere di alta qualità in grigio chiaro per proteggere la cassetta dai graffi

Dimensioni (profondità x larghezza x altezza): 37,5 x 26,5 x 8 cm (adatto per documenti DIN A4) | Peso: 2 kg

ARREGUI Cashier Clip C9244-EUR Cassetta di sicurezza con chiave per trasportare denaro | Cassetta Portavalori in acciaio con vassoio Portamonete e fermasoldi Banconote | Cassaforte portatile | Nero 39,31 € disponibile 2 new from 39,31€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CASSETTA DI SICUREZZA appositamente progettata per custodire il denaro. Ideale per uffici, negozi o qualsiasi altra attività che ha bisogno di tenere i contanti al sicuro e sotto chiave.

PER MONETE E BANCONOTE: contiene un vassoio per le monete in euro, con colonne graduate per contare l'importo totale. Lo spazio inferiore è per le banconote, con quattro scomparti con clip di fissaggio per custodire le banconote.

MOLTO PRATICA: il vassoio delle monete resta inclinato quando la cassetta è aperta, in modo da rendere comodamente accessibili sia la parte superiore delle monete che quella inferiore delle banconote.

RESISTENTE E SERRATURA CON CHIAVE : realizzata in acciaio, con finitura smaltata, resistente agli urti. Apertura e chiusura con chiave facile da usare. Include 2 chiavi

PORTATILE: il manico superiore, in acciaio nichelato, permette di trasportarla ovunque facilmente . Il coperchio è dotato di un inserto di schiuma che una volta chiuso poggia sulle monete e ne impedisce il movimento durante il trasporto. READ L'indagine statale sull'omicidio di George Floyd ha rivelato una presenza di polizia "discriminatoria e razzista" lunga un decennio a Minneapolis.

