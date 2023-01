Il sondaggio Lok Sabha sull’Oratore è al suo secondo giorno

WASHINGTON – Il rappresentante Kevin McCarthy della California ha mancato di poco i voti necessari per diventare oratore dopo tre tentativi falliti di conquistare la carica mercoledì, mentre i repubblicani hanno iniziato il loro secondo giorno al controllo della Camera senza un leader. Agitazione destra dura.

Martedì il sig. Le sconfitte consecutive di McCarthy rendono la prima volta in un secolo che la Camera non riesce a eleggere un oratore in una votazione per appello nominale, e non è chiaro come o quando lo stallo verrà risolto. Dopo un brusco aggiornamento di martedì a causa dell’assenza del presidente, la Camera si è riunita mercoledì a mezzogiorno nel tentativo di risolvere lo stallo.

Il presidente repubblicano ei suoi alleati stavano lavorando a porte chiuse per ottenere voti. L’ex presidente Donald J. Il signor Trump ha detto di avergli parlato. McCarthy ha detto di averlo sostenuto, ma è rimasto in silenzio durante la sua umiliante serie di sconfitte in aula martedì.

“Abbiamo avuto delle buone conversazioni la scorsa notte, e ora è tempo che tutti i nostri grandi repubblicani votino per Kevin”, ha detto Mr. Trump ha scritto in un post sui social media mercoledì. Ha implorato i repubblicani di non “trasformare una grande vittoria in una grande e imbarazzante sconfitta”.