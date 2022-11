La BCE avvia una massiccia espansione monetaria mentre le banche rimborsano 296 miliardi di euro di debito

Il rimborso è molto inferiore al previsto

I principali tassi del mercato monetario scendono dopo l’annuncio

Visto come il primo passo per sciogliere il legame

FRANCOFORTE, 18 nov (Reuters) – Le banche della zona euro dovrebbero rimborsare quasi 300 miliardi di euro (310 miliardi di dollari) di debito alla Banca centrale europea la prossima settimana, ha detto venerdì la BCE, il più grande prelievo dal sistema finanziario della zona euro. 22 anni di storia dell’euro.

La mossa fa parte degli sforzi della BCE per combattere l’inflazione record nella zona euro aumentando i costi di indebitamento ed è il primo passo per aumentare ulteriormente la liquidità riducendo il suo portafoglio obbligazionario multimiliardario l’anno prossimo.

La banca centrale della zona euro ha dichiarato che i finanziatori rimborseranno 296 miliardi di euro di debito pluriennale di 2,1 trilioni di euro nell’ambito delle sue operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO) quando avranno la prima possibilità di farlo a novembre. 23.

Questo è stato meno del mezzo trilione di euro previsto dagli analisti, ma il più grande calo di liquidità in eccesso dall’inizio dei record nel 2000.

Il tasso ESTR a una settimana, che misura gli oneri finanziari per le banche dopo i rimborsi, è sceso dopo l’annuncio della BCE che i rendimenti dei titoli di stato italiani a due anni sono scesi brevemente.

I responsabili politici della BCE discuteranno durante la riunione del 15 dicembre su come il mercato digerirà l’improvviso calo monetario per valutare la rapidità con cui il programma di acquisto di asset da 3,3 trilioni di euro della BCE può essere adeguato.

“Questi sostanziali rimborsi anticipati riducono il bilancio dell’Eurosistema e contribuiscono a una normalizzazione complessiva della politica monetaria, che dovrebbe riportare l’inflazione all’obiettivo nel medio termine”, ha dichiarato su Twitter Isabelle Schnabel, membro del consiglio di amministrazione della Bce.

Questa è la prima finestra di rimborso volontario, quindi alcuni tesorieri bancari hanno avvertito che potrebbero aspettare fino al 21 dicembre per vedere meglio lo stato dei loro bilanci prima dei risultati di fine anno.

“La finestra di rimborso di dicembre potrebbe vedere rimborsi ancora maggiori”, ha affermato Frédéric Ducrochet, responsabile della ricerca macroeconomica presso Picdet Wealth Management, che stima i rimborsi a 900 miliardi di euro in quella finestra.

Sebbene questi rimborsi anticipati di TLTRO siano volontari, il mese scorso la BCE ha incoraggiato le banche a sbarazzarsi di quei prestiti sottoscrivendo un abbuono di interessi.

È probabile che l’impatto maggiore del rimborso si manifesti nei paesi periferici, che vedranno tornare sul mercato gran parte dei loro titoli di Stato dopo essere stati bloccati presso la BCE come garanzia per i prestiti TLTRO.

L’altra area di interesse della BCE sono i mercati monetari, dove le banche si prestano reciprocamente prestiti per brevi periodi.

Questi mercati sono stati ostacolati per anni dalla politica della BCE, poiché le banche non riuscivano a trovare obbligazioni di alta qualità da utilizzare come garanzia per i prestiti o non avevano alcun incentivo a sfruttare il TLTRO per sovvenzionare i prestiti.

Antoine Povet, stratega di ING, ha affermato che i rimborsi inferiori alle attese e la riduzione dei deficit collaterali sono stati “un duro colpo per la fiducia a breve termine”.

Lui e Ducrochet hanno affermato che la BCE dovrebbe introdurre un nuovo strumento di finanziamento a lungo termine, anche se meno generoso, per le banche in caso di stress.

($ 1 = 0,9647 euro)

Relazione di Francesco Caneba; Montaggio di Paul Simao e Toby Chopra

