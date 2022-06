David Arquette valuta l’uscita di Neve Campbell da Scream 6

David Arquette Foto : Morgan Lieberman ( Getty Images )

Ne ha parlato uno dei poliziotti più coraggiosi di Woodsborough Urla6 Sydney Prescott Nessun film. David Arquette, che ha recitato nella staffetta televisiva dei diritti, ha affrontato l’annuncio di Neve Campbell che non sarebbe stato nella sesta puntata in mezzo alla controversia sulla paga.

Mentre Arquette dice che la decisione di Campbell è stata “sfortunata”, dice anche da dove veniva (e piuttosto, dallo studio).

“Voglio che lei ne faccia parte”, dice l’attore Fumetto. “UN. Grido Il film senza Sidney è sfortunato, ma capisco la sua decisione. In un certo senso sono tutti affari, bilanciando tutti questi elementi per produrre un’immagine che si adatta al budget.

Aggiunge Arquette Fumetto Non vede l’uscita di Campbell dal film come una porta completamente chiusa sul personaggio di Sydney. Lei disse [can] Assolutamente in futuro, ma penso che in futuro sarà come lo chiamano i fan”, spiega.

Campbell ha annunciato la sua partenza dal film lunedì. “Purtroppo non creerò il prossimo Grido Il film”, ha detto in una nota. “Come donna, ho dovuto lavorare molto duramente nella mia vita per mantenere il mio valore, soprattutto quando è arrivato Grido. Sentivo che l’offerta che mi era stata fatta non era all’altezza del valore che avevo portato al proprietario.

Urla5Campbell e Arquette tornarono entrambi, Con i colleghi Grido Courtney Cox, una veterinaria, ha raccolto quasi 140 milioni di dollari in tutto il mondo. E, Per ScadenzaE, il La proprietà ha raccolto quasi $ 744 milioni nella sua corsa, .

Urla6 Le riprese inizieranno questa estate Marzo 2023. Urla5 Le star Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding ripeteranno i loro ruoli.