Il ristorante di San Francisco ha ricevuto recensioni negative dopo che ai funzionari è stato detto di andarsene

Il ristorante di San Francisco è stato colpito da recensioni negative dopo che i titoli dei giornali affermavano che la presenza di armi aveva causato disagi al personale e la partenza di agenti di polizia in uniforme.

Hilda e Jesse, un ristorante per la colazione nel quartiere di North Beach, venerdì, hanno fatto sedere tre agenti in uniforme, ma hanno detto che era imbarazzante perché il suo personale aveva “troppe armi” poco dopo.

La pagina Instagram del ristorante ha affermato che non è stata una decisione politica, ma una decisione presa nel migliore interesse del personale.

“Rispettiamo il dipartimento di polizia di San Francisco e siamo grati per il lavoro che svolgono”, afferma la dichiarazione sui social media. “Li accogliamo al ristorante quando sono senza lavoro, senza uniformi e senza armi”.

I proprietari di ristoranti hanno incontrato i funzionari sabato presso l’ufficio centrale del dipartimento per discutere dell’incidente. Secondo la NBC Bay Area.

Durante il fine settimana Hilda e Jesse Yelp sono stati attaccati da recensioni negative a 1 stella.

“Ho bisogno di sapere di questo posto che rifiuta le forze dell’ordine perché erano in uniforme”, ha detto un recensore. “Non metterò piede lì. Non chiamate la polizia se derubato!! Non essere falso!!”

Un’altra recensione ha scritto: “Cosa c’è che non va in te? Non vedo l’ora che tu lasci l’attività. Sei un peccato. Preparare i poliziotti ????”

A partire da domenica mattina, la pagina del ristorante aveva una valutazione di 1 stella con oltre 460 recensioni.

Il capo della polizia di San Francisco Bill Scott ha affrontato il problema Sabato in una serie di tweet. Scott ha affermato che il dipartimento è sinonimo di “sicurezza rispettosa” anche se i funzionari considerano la scelta di qualcun altro come “personalmente deludente”.

“Spero che la maggior parte dei san francescani accolga i suoi agenti di polizia che meritano di sapere che sono apprezzati per il duro lavoro che facciamo – nella loro uniforme – per mantenere al sicuro i nostri quartieri e le nostre attività”, ha aggiunto Scott.