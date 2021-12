L’Alabama stabilisce il curriculum per altri playoff, oltre alla Georgia

La Georgia nella sua prossima operazione ha trovato una grande quantità di maghi in ritardo. Bennett, a pochi passi dai 50, ha lanciato un tiro a George Pickens, per un ricevitore largo, con abbastanza curve per tornare verso la palla su cui stava correndo e trovare la palla. Saltò, afferrò e poi atterrò sulla schiena, la palla si avvicinava a un premio provvisorio di 37 yarde.

Dornell Washington diede alla Georgia un vantaggio di 10 punti con un touchdown di 5 yard due partite dopo – l’unica volta che l’Alabama aveva mai incontrato un deficit.

Eppure Jameson Williams di Tait era in fuga, tirando il suo ritmo spaventoso entro una settimana dall’essere stato espulso per aver mirato a una palla durante una partita ad Auburn. Giù il terzo, Alabama con i suoi 33, è corso a centrocampo, nella curva della “C” nel logo della SEC.

Bryce Young, un quarterback e contendente all’Heisman Trophy, non vedeva l’ora di scegliere e sperare.

Non appena la palla è arrivata, gli occhi di Williams sono passati dal campo posteriore alla zona finale. Tagliò l’erba e si diresse verso il pilone sinistro della linea di porta. Inseguito un difensore difensivo, ma può farsi perdonare la decisione del 15, e sarà un tentativo inutile.

Era a qualche metro di distanza quando Williams ha tirato per un touchdown. Williams ha giocato 67 yard, più della preparazione offensiva dell’Alabama nel primo quarto. Il pieno possesso è durato 44 secondi.

Il gioco da due punti si è ridotto a uno.

La Georgia ha risposto con tre ed out.

Novanta secondi dopo che il Mercedes Benz Stadium, a circa 70 miglia dal suo campus in Georgia, ha iniziato a calmarsi, l’attacco dell’Alabama è tornato in campo sotto luci brillanti.

L’Alabama ha catturato 63 yarde in breve tempo. La linea difensiva della Georgia ha cercato di reintegrarsi, ma si è schiantata di nuovo dopo che un tentativo di emergenza è stato interrotto.