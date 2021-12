La CNN rimuove Chris Guomo – CNN

L’annuncio è arrivato dopo che l’allora governatore è stato accusato di molestie sessuali e suo fratello, l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, è stato ingaggiato da uno studio legale esterno per rivedere le informazioni su come Cuomo ha aiutato.

La CNN martedì ha sospeso Kyumo “a tempo indeterminato”. Lo studio legale incaricato dalla rete ha presentato i suoi risultati venerdì, secondo una fonte che ha familiarità con la questione, e il presidente globale della CNN Jeff Zucker ha licenziato Cuomo sabato.

I produttori e altro personale che lavorano su “Cuomo Prime Time” continueranno. Michael Smergonish, il sostituto abituale di Cuomo, ospiterà lo spettacolo la prossima settimana alle 21:00.

La CNN ha dichiarato in una nota: “Chris Guomo Sospeso All’inizio di questa settimana, era in sospeso un’ulteriore revisione delle nuove informazioni emerse sul suo coinvolgimento nelle cure di suo fratello. Abbiamo ingaggiato uno studio legale rispettabile per condurre la revisione e lo abbiamo immediatamente licenziato”.

“Nel processo di tale revisione, sono emerse ulteriori informazioni”, ha aggiunto il rapporto della CNN. “Anche se l’arresto si verifica, indagheremo come appropriato”. Un portavoce della CNN ha rifiutato di condividere ulteriori dettagli sulle “informazioni aggiuntive”. Nella sua dichiarazione del sabato, Chris Guomo ha dichiarato: “Non voglio che il mio tempo finisca alla CNN, ma ti ho già detto perché e come ho aiutato mio fratello, quindi è deludente ora. E non sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto come spettacolo # 1 della CNN sullo slot. I dettagli del coinvolgimento di Chris Guomo con l’ufficio del governatore sono stati rivelati lunedì in un ampio documento. Questi documenti – rilasciati dal procuratore generale di New York Letidia James dopo aver ascoltato il Governatore – mostrato Chris Cuomo, pur essendo uno dei migliori presentatori della CNN, è stato anche effettivamente assistente non retribuito del governatore. Informato dalla comodità e dall’irregolarità del rapporto Messaggi di testo Estratto da James Office. Chris Guomo ha cercato di utilizzare i suoi contatti nella stampa per preparare la squadra di Andrew Guomo per i colloqui tra l’ancora e diversi aiutanti e collaboratori del governatore, mentre gli accusatori hanno iniziato a rendere pubbliche le loro storie. Il giorno delle dimissioni di suo fratello ad agosto, Chris Guomo ha detto agli spettatori “Non avrei potuto immaginare questa situazione”. Lui sottolineato Non ha mai riferito di molestie sessuali né ha cercato di interferire con la copertura della CNN. Quando è scoppiato lo scandalo ha ammesso di aver “cercato di essere per mio fratello”. “Non sono un consulente. Sono un fratello. Non ho controllato nulla. Ero lì per ascoltare e dare la mia opinione”, ha detto. READ Le build di anteprima iniziano a regolare il menu di avvio e la barra delle applicazioni di Windows 11 La direzione della CNN ha mostrato supporto per Kumo e lo spettacolo più votato della rete, “Kumo Prime Time”, è andato in onda durante la controversia. Ma “fonti attendibili” È stato poi segnalato , Alcuni dipendenti della CNN erano indignati per la violazione di Cuomo e del suo regolamento sulla stampa. Il disaccordo si è intensificato solo dopo che l’ufficio di James ha rilasciato messaggi di testo, affidavit e altro materiale dalla sua indagine sull’ex governatore. Quando i documenti sono stati rilasciati lunedì, la direzione della CNN ha affermato che migliaia di pagine di trascrizioni aggiuntive e mostre sarebbero state riviste “nei prossimi giorni”. Più tardi martedì sera, la CNN ha indicato che i contenuti potevano essere sospesi. “Quando Chris ha ammesso con noi che stava consigliando lo staff di suo fratello, ha infranto le nostre regole e lo abbiamo riconosciuto pubblicamente”, ha detto la rete in una nota. “Ma abbiamo apprezzato la posizione unica in cui si trovava e abbiamo capito la necessità di mettere la famiglia al primo posto e il lavoro al secondo”. “Tuttavia”, ha affermato la rete, “questi documenti indicano un maggiore livello di coinvolgimento negli sforzi di suo fratello di quanto già sappiamo. Di conseguenza, abbiamo sospeso Chris a tempo indeterminato poiché sono in attesa di ulteriori valutazioni”. Guomo inizialmente ha rifiutato di commentare. Egli ha detto Nel suo programma radiofonico La sospensione di mercoledì è stata “imbarazzante” ma comprensibile. Ha aggiunto che non voleva che “nessuno dei miei colleghi scendesse a compromessi” e che ha apprezzato il processo. A partire dall’annuncio di sabato, il processo coinvolge uno studio legale esterno, un fatto precedentemente sconosciuto. READ John Croton fa causa al commissario della NFL Roger Coodell Cuomo è stato informato del suo licenziamento sabato, insieme a informazioni in testi e documenti che indicano una grave violazione degli standard della CNN.