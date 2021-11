Ohio State vs. Michigan: streaming live, visione online, canale TV, previsione, selezione, distribuzione, contraddizioni calcistiche

Il numero 2 dell’Ohio State va al numero 5 del Michigan sabato nell’ultima edizione del più grande torneo di tutti gli sport, e il torneo di quest’anno ha una sensazione di ritorno al passato. È stata una partita nata da diversi incontri successivi tra le due squadre nel secolo scorso. Dal loro primo incontro nel 1897, hanno vinto diversi Big Ten Championships e titoli nazionali in questi sport.

Sono entrambi potenze del Midwest, sono così potenti che Big Ten è stato scherzosamente definito “il due grandi e il piccolo otto” per molti anni. Non è quello che i fan del Michigan hanno voluto negli ultimi anni, ma sarà così in questa stagione. Il vincitore di questo gioco non solo vincerà la Big Ten East Division, ma sarà anche lontano dai playoff del college football con la possibilità di vincere il Big Ten Championship Game.

Non puoi sentire di più dal gioco competitivo.

Ohio State contro Michigan: vuoi sapere

Il Michigan non batte Ohio State dal 2011: L’Ohio State entra nel torneo di quest’anno fiducioso di una squadra che ha vinto otto vittorie consecutive nella serie, e sfortunatamente i Wolverines hanno avuto alcune chiamate ravvicinate in quelle otto partite. Dopo una vittoria di cinque punti nel 2012 e una vittoria di un punto nel 2013, i Buckeyes hanno segnato una media di 18,2 punti a partita con le ultime sei vittorie, con solo uno di questi incontri (2016) che si è concluso con una partita a punteggio.

Questo sarà il loro primo incontro tra le prime cinque squadre dal 2016. Quell’ultimo incontro nel 2016 è stata l’ultima volta che le due squadre hanno raggiunto le prime cinque in quel periodo, ed è stata una delle partite più importanti nella storia del torneo. No. 2 Ohio State ha battuto polemicamente No. 3 Michigan 30-27 in doppio straordinario. Il QB Jedi Barrett dell’Ohio State è arrivato primo nel quarto down e i fan del Michigan ti diranno rapidamente e ad alta voce che questo è il posto dove stare. Nella partita successiva, Curtis Samuel segnò un touchdown vincente e mandò i Buckeyes ai Big Ten Championships e poi ai College Football Playoffs.

Ohio State QB CJ Stroot Nuovo Heisman preferito: Strut è diventato il giocatore più probabile a vincere l’Heisman Trophy dopo una partita stellare contro il Michigan State la scorsa settimana. Strut lanciò 432 yard e sei touchdown contro gli Spartans per 56-7. Più interessante, la parte del leone di quella produzione (compresi tutti e sei i touchdown) è arrivata nella prima metà della partita perché Strott ha giocato solo la prima serie della seconda metà, prima della quale i backup gli permettono di scattare alcune foto. Confermerà il suo caso per un altro premio per le prestazioni forti contro le prime cinque squadre come il Michigan.

Come guardare Ohio State vs. Michigan dal vivo?

Data: sabato 27 novembre | Tempo: 12:00 ET

Posizione: Michigan Stadium – Ann Arbor, MI

TV: Volpe | Trasmissione in diretta: fuboTV (Prova gratis)

Pronostico Michigan contro Ohio State, scelte

È molto difficile andare contro i Buckeyes in questo gioco. Anche se penso che questa sia la squadra del Michigan più completa che Jim Harbaugh abbia, dopo aver visto il modo in cui i Buckies hanno premuto l’interruttore nelle ultime due settimane, penso che i Wolverines non siano abbastanza bravi. Hanno un’eccellente urgenza difensiva e di passaggio, ma non hanno ancora affrontato un attacco vicino all’abilità dell’Ohio State. Se i Wolverine si ritirano, devono costantemente diminuire la loro forza. Quindi pubblico i punti con i buckies quando credo che il gioco sarà troppo vicino. Previsione: Stato dell’Ohio (-8)

