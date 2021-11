Alabama Crimson Tide dà il via a un inizio lento, rally per vincere la Iron Cup a Game on Deck

AUBURN, Ala. – Nonostante sia diventato uno degli spettacoli di attacco più inefficienti dell’era di Nick Saban durante il regolamento, no. 3 Alabama ha sconfitto l’Auburn 24-22 nel quarto tempo supplementare di sabato. Con 7:35 rimanenti nel quarto trimestre, in svantaggio di 7 punti, il suo college football è sospeso nei playoff, quarterback Prezzo giovane Ha guidato la squadra in un touchdown drive da 12 partite e 97 yard.

Larghezza Jagory Brooks, Che è entrato in partita con due prese in quella stagione, pareggiò con un touchdown da 28 yard a 24 secondi dalla fine.

Forzando il primo tempo supplementare nella storia dell’Iron Bowl, Young scoprì. Giovanni Metzi III Per un cambio di due punti nel quarto tempo supplementare per la vittoria.

“Non posso dirti quanto sono orgoglioso che i nostri giocatori continuino a competere”, ha detto Saban. “Ancora e ancora, abbiamo portato i giochi.”

Il giovane Heisman è arrivato come il favorito del trofeo durante il fine settimana, ma ha lottato per la maggior parte del gioco. Nei primi tre quarti completò 12 passaggi su 26 per 138 yard, nessun touchdown e un intercetto. Questo è stato il suo primo intercetto nei suoi ultimi 225 tentativi di passaggio.

Ma durante il quarto quarto e gli straordinari, Young terminò con 12 passaggi su 22 per 174 yard, due touchdown e nessuna scelta.

“È stata una vittoria difficile contro una buona squadra in un ambiente molto difficile”, ha detto Young. “Questo è l’Iron Bowl. C’è molta emozione in esso. Lo prendiamo molto sul serio e ne siamo molto orgogliosi”.

Saban è stato in grado di apportare buoni cambiamenti all’intervallo, strappando rapidamente la palla dalle mani di Young, che ha allentato la pressione sulla linea d’attacco e ha portato a maggiori successi nel gioco in corso.

Durante la pausa, Saban ha detto alla sua squadra: “Questi ragazzi stanno dettando il gioco a noi. Dobbiamo dettare il gioco a loro”.

“Dopo mezz’ora sembrava che tutti fossero dentro e stavamo combattendo come se non li avessimo visti combattere per un anno intero”, ha aggiunto.

Young è stato licenziato sette volte, il che ha portato a due cambi nella linea offensiva, sostituendo la difesa destra Damien George Jr.. Insieme a Chris Owens E cambia centro Dorian Talcord Insieme a Seth McLaughlin.

Young era senza il suo miglior ricevitore. Jameson Williams, che è stato eliminato dal gioco nel primo tempo per aver mirato a un bunt. Questa è la prima di molte malattie mentali che l’Alabama ha commesso.

Holder ha sbagliato un gol nel secondo tempo. Paul Tyson, Snap lasciò cadere. Questa è la prima volta in cinque anni che l’Alabama non ha segnato i tre quarti dei punti.

Poi, all’inizio del quarto quarto, Young non è stato in grado di attaccare uno snap basso nel quarto e nel secondo ed è stato eliminato.

Dopotutto, l’Alabama ha inflitto 11 penalità per 129 yard, inclusa una penalità al passante per aver respinto un’intercettazione nel quarto trimestre. Torna in Alabama Brian Robinson Jr.., Con una media di 94,5 yard su corsa a partita, è stato mantenuto fino a appena 64 yard in 15 trasporti.

“Avevamo molte cose da sistemare”, ha detto Saban, “ma penso che una cosa si possa dire… i giocatori hanno giocato duro e volevano davvero vincere la partita e fare il massimo. Fallo”.

Poi ha aggiunto: “Questo è un grande ritorno. Avremmo potuto buttarlo via più volte”.

L’allenatore di Auburn Brian Hersin si è detto orgoglioso dello sforzo della sua squadra, ma è rimasto deluso dalla sconfitta.

“L’Alabama è una buona squadra di calcio”, ha detto. “L’hanno mostrato stasera. C’è un sacco di litigi tra di loro.”

Alla fine, Hirsch ha detto che l’Alabama ha fatto una giocata in più di quella giocata da Auburn.

“Siamo arrivati ​​in breve tempo”, ha detto.

L’Alabama gioca con la Georgia numero 1 nella partita del campionato SEC di sabato ad Atlanta.