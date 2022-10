Liz Truss ha avvertito che ha ore per salvare il suo lavoro come primo ministro britannico



Londra

CNN

—



Abito Liz Il primo ministro britannico è stato irritato da un voto parlamentare caotico giovedì dopo che molti dei suoi stessi legislatori gli hanno chiesto di dimettersi per salvare il suo lavoro. Il suo ministro dell’Interno si è dimesso.

Truss ha incontrato giovedì a Downing Street, Graham Brady, il leader del gruppo di conservatori di backbench del 1922, secondo PA Media. Questo comitato decide se tenere o meno un voto di sfiducia al Primo Ministro.

Il legislatore conservatore Simon Hoare aveva detto in precedenza al governo di Trudeau di avere “12 ore” per “fare marcia indietro” dopo che un voto sull’opportunità di vietare il controverso fracking sul gas di scisto è precipitato nel caos.

I legislatori hanno affermato che gli assistenti di Truss hanno manipolato i parlamentari nella lobby elettorale per costringerli a votare contro il divieto. Il governo inizialmente ha approvato un voto di fiducia al governo Truss, ma rimane la confusione sul fatto che fosse così. I legislatori conservatori che non hanno preso parte al voto di mercoledì sera dovranno affrontare un’azione disciplinare, ha detto giovedì un portavoce di Downing Street, ha riferito PA Media.

Il presidente della Camera dei Comuni inglese, Lindsay Hoyle, ha avviato un’indagine sulle accuse di bullismo e molestie durante il voto, ha riferito PA.

Il caos arriva poche ore dopo che la segretaria degli interni di Truss, Suella Braverman, si è drammaticamente dimessa dopo sette settimane dall’inizio del suo lavoro in un violento attacco alla leadership del primo ministro.

“L’attività del governo si basa sulle persone che si assumono la responsabilità dei propri errori. Non è una politica seria fingere di non aver torto, agire come se tutti non potessero vedere quello che abbiamo fatto e sperare che le cose migliorino”, ha scritto Braverman, criticando Le numerose inversioni a U di Truss. e spese generali.

“Ho delle preoccupazioni sulla direzione di questo governo”, ha detto Braverman. “Non solo abbiamo infranto gli impegni chiave presi con i nostri elettori, sono profondamente preoccupato per l’impegno di questo governo a mantenere le promesse del manifesto”.

Truss, che ha licenziato il suo ministro delle finanze la scorsa settimana dopo un piano finanziario disastroso e abbandonato che ha mandato in subbuglio i mercati, ora deve concentrarsi su come superare il fine settimana senza che i suoi stessi parlamentari si muovano per estrometterlo.

Il backrower Crispin Blunt ha detto giovedì a BBC Radio 4 che la posizione di Truss era “assolutamente inaccettabile” e che aveva mostrato una “mancanza di autocoscienza” nel processo.

“Sarei sorpreso se non l’avesse capito”, ha detto Blunt. “Ma una delle qualità che ha mostrato è la mancanza di consapevolezza di sé durante l’intero processo, perché dovrebbe essere chiaro che non ha la capacità di guidare il nostro gruppo, e non credo che avrebbe dovuto farsi avanti . Innanzitutto.”

Almeno due legislatori conservatori hanno confermato di aver inviato lettere di sfiducia, anche se si ritiene che molti lo abbiano fatto in privato. “Avevo grandi speranze per Liz Truss, ma dopo quello che è successo la scorsa notte le sue condizioni sono diventate insostenibili e ho inviato una lettera a Sir Graham Brady”, ha scritto Sheryl Murray su Twitter giovedì, dopo che il suo collega William Wrack ha reso pubblica la sua lettera.

“È un’assoluta disgrazia”, ​​ha detto Charles Walker alla BBC mercoledì. “Per 17 anni un parlamentare conservatore, che non è stato un ministro, e che ha agito per la maggior parte con lealtà, penso che sia una disgrazia e una disgrazia. Penso che sia assolutamente terribile”.

Truss potrebbe affrontare un voto di fiducia se l’influente gruppo di backbencher del 1922 cambiasse le sue regole per consentire di agire dopo un voto di leadership, ma i precedenti primi ministri erano stati costretti a dimettersi prima di affrontare l’umiliazione di un voto riuscito.

All’inizio di quest’anno, il predecessore di Truss, Boris Johnson, è sopravvissuto a un voto di fiducia nella sua leadership. Ma si è dimesso settimane dopo, quando dozzine di ministri e membri del gabinetto si sono dimessi per mancanza di fiducia nel suo governo.

Keir Starmer, leader del partito laburista di opposizione, che ha un enorme vantaggio nei sondaggi d’opinione, ha ripetuto giovedì la sua richiesta di elezioni generali anticipate. “La Gran Bretagna non sopporta il caos dei Tory”, ha scritto su Twitter. “Il mio governo laburista fornirà la stabilità e la leadership necessarie. Per la nostra economia. Per lo sviluppo. Per i lavoratori. Elezioni generali, adesso”.

L’ultimo referendum non dovrebbe essere convocato fino a gennaio 2025, ma la prospettiva che la Gran Bretagna veda un terzo primo ministro dall’ultimo referendum nel 2019 farà pressione sul successore di Truss affinché chieda al pubblico un nuovo mandato.