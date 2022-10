La Norvegia arresta i russi per aver pilotato droni vicino a infrastrutture energetiche

Commenta questa storia Sospensione

BRUXELLES – Funzionari norvegesi hanno avvertito giovedì della possibilità di ulteriori arresti dopo che almeno sette russi – tra cui il figlio di uno stretto confidente del presidente Vladimir Putin – sono stati arrestati nelle ultime settimane per aver pilotato droni o aver scattato foto vicino ad aree sensibili, portando all’inchiesta di il servizio di intelligence interna.

La Norvegia e altri paesi si stanno muovendo per proteggere le infrastrutture critiche sulla scia Sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Da allora, sono stati segnalati avvistamenti di droni nei vasti giacimenti di petrolio e gas offshore della Norvegia e negli aeroporti norvegesi.

Mercoledì, il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, ha accusato “l’intelligence straniera” e ha indirettamente puntato il dito contro la Russia. “Non è accettabile che i servizi segreti stranieri volino con droni sugli aeroporti norvegesi. Ai russi non è permesso pilotare droni in Norvegia”, ha affermato.

Gli impianti offshore di petrolio e gas sono fondamentali per l’economia norvegese. Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala dell’Ucraina, il paese è diventato una risorsa importante per l’Europa affamata di energia.

Il negozio ha rilasciato commenti poche ore dopo che un drone è stato avvistato vicino all’aeroporto di Bergen, la seconda città più popolosa del paese, interrompendo temporaneamente il traffico aereo.

Le autorità hanno anche rivelato l’arresto di una doppia nazionalità russo-britannica accusata di aver sorvolato con un drone le Svalbard, un arcipelago nell’Oceano Artico, presumibilmente per aver violato una regola che impedisce ai cittadini russi di pilotare droni nel Paese. READ Decine di morti nella sparatoria di massa della chiesa nigeriana, afferma il legislatore locale

L’uomo, Andrei Yakunin, 47 anni, è figlio di Vladimir Yakunin, ex capo delle ferrovie russe e stretto confidente di Putin. Le sanzioni allo Yakunin il Vecchio sono state imposte dagli Stati Uniti in seguito all’invasione russa della Crimea nel 2014.

Lo ha detto il procuratore di polizia Anya Mikkelsen Endebgur Osservatore di Barents. “Il contenuto del drone è di grande importanza per la causa.”

Andrey Yakunin, apparso in un articolo del Financial Times sull’utilizzo del suo yacht a vela di 88 piedi Per andare a sciare nel remoto Artico della NorvegiaSecondo quanto riferito, la corte gli avrebbe chiesto di considerarlo un cittadino britannico.

Il suo avvocato, John Christian Elden, ha detto in una e-mail che il suo cliente, un cittadino britannico, aveva studiato, lavorato e aveva una famiglia in Gran Bretagna.

Elden non ha negato che Yakunin abbia pilotato un drone, ma ha affermato che era illegale farlo per i cittadini russi, non per i cittadini britannici.

Yakunin è stato arrestato quasi una settimana dopo dalla polizia norvegese Arrestato un russo Per far volare un drone su un aeroporto di Tromsø, nel nord della Norvegia. Venerdì, le autorità hanno confiscato una quantità “significativa” di attrezzature fotografiche, inclusi droni e schede di memoria. La polizia ha anche scoperto le foto dell’aeroporto di Kirkenes, una città norvegese vicino al confine con la Russia, e un elicottero militare norvegese.

Un uomo russo di 50 anni è stato arrestato lo stesso giorno al confine della Norvegia con la Russia dopo che è stato scoperto che trasportava due droni e diversi dispositivi di archiviazione elettronica, secondo All’Associated Press. Altri quattro russi sono stati arrestati giorni dopo per aver scattato foto di aree in cui le riprese non sono consentite, secondo i funzionari norvegesi. READ Gli stati baltici stanno chiudendo i loro confini ai russi a causa della guerra in Ucraina