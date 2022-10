Ricordi Bastion, il campione MIA di Overwatch 2? Torna la prossima settimana

Bastion ha soprannominato questo robot da Monitorare 2 immagine : Blizzard / Kotaku

Ricordi Bastione? Era un personaggio di attacco robotico in Nota e guarda e il sequel gratuito recentemente rilasciato, Monitorare 2. Tuttavia, se hai giocato allo sparatutto di Blizzard negli ultimi 10 giorni, noterai che il robot pericoloso è scomparso. In effetti, Bastion è stato fuori dal gioco per più tempo di quanto non sia stato in gioco a questo punto. Fortunatamente, Blizzard ha rivelato che Bastion, Torbjorn e la mappa recentemente rimossa torneranno tutti in gioco il 25 ottobre, a quel punto rimarranno fuori dal gioco il doppio del tempo che ci saranno.

Monitorare 2 Non ha avuto un ottimo inizio. Il gioco sparatutto di eroi è stato rilasciato su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch e PC il 4 ottobre. E quasi subito ho avuto problemi con il server a causa di attacchi DDoS. Poi c’erano problemi con i requisiti del cellulare, problemi nell’invitare amici nel tuo gruppo, lunghe soste e altro ancora. È stato un gran casino!

Poi il 10 ottobreDopo che i giocatori hanno scoperto alcuni brutti trucchi che consentivano abilità illimitate e impilate, Bastion è stato completamente rimosso dal gioco. Anche il guerriero nano e amante della torre, Torbjorn, è stato rimosso, ma solo dal gioco competitivo. A quel tempo, Blizzard ha detto che i personaggi stavano facendo un “viaggio veloce” al garage per alcune riparazioni. 10 giorni dopo… non sono ancora tornati. Ma almeno sappiamo quando torneranno. I giocatori dovranno attendere altri cinque giorni per vedere il ritorno di Bastion e Torbjorn 25 ottobre. Le rimozioni dei personaggi dai giochi di servizio dal vivo non sono del tutto senza precedenti, ovviamente, ma di solito non avvengono al lancio e di solito non durano a lungo.

Oltre a tutto questo, Blizzard ha annunciato ieri che ora rimuoverà Junkertown Mappa di Monitorare 2 a causa di un errore che stava causandoproblemi di performance delle commissioni“Durante il gioco. È stato riferito che le persone potrebbero causare intenzionalmente questi problemi. Quindi Monitorare 2 Attualmente sotto la mappa e due personaggi, uno di loro è completamente scomparso. Non puoi nemmeno giocare con Bastion in modalità allenamento o contro i bot. Non puoi nemmeno guardare i tuoi cosmetici per un robot. È come se non fosse mai esistito, un sogno per alcuni giocatori, senza dubbio.

While players won’t be able to enjoy Bastion, Torb, or Junkertown just yet, if you log in this weekend, it’ll be the start of the Evento XP doppi che Blizzard offre scusa per il lancio roccioso del suo gioco.