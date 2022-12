TMNT: Il gruppo Cowabunga sta ricevendo un nuovo importante aggiornamento

Konami ha rilasciato il suo primo importante aggiornamento per TMNT: The Cowabunga Collection che apporta diversi miglioramenti e correzioni a una raccolta di 13 giochi.

L’aumento delle funzionalità online è la caratteristica principale dell’aggiornamento, poiché Teenage Mutant Ninja Turtles 4: Turtles in Time per Super Nintendo ottiene il multiplayer completo. Konami ha anche annunciato che TMNT 3: The Manhattan Project otterrà una modalità online in un aggiornamento futuro.

Questo aggiornamento include anche dimensioni della lobby personalizzabili per i giochi arcade e un’opzione di ritardo del fotogramma automatico per regolare l’input lag in base al numero di giocatori. Il supporto Arcade Stick è stato aggiunto anche su PlayStation e Xbox.

Vedi le note sulla patch complete di seguito:

Icona del menu principale modificata in box art. (trasferimento)

Il controller arcade PS4 è ora supportato. Il supporto del joystick PS4 (PS5) è ora implementato

La chiavetta arcade Xbox è ora supportata. Il supporto del joystick Xbox (XB1/XSX) è ora implementato

Quando si crea una lobby online, il giocatore può ora impostare la dimensione della lobby per i due giochi arcade. L’host può limitarlo a 2, 3 o 4 giocatori

Durante la creazione di una lobby online, il giocatore può ora impostare il frame delay su “Auto”. Quando è impostato, l’input lag viene regolato in base al numero di giocatori

Un nuovo miglioramento è stato aggiunto a SNES e Super Famicom TMNT: Tournament Fighters. Ultimate-Attacks ora può essere abilitato in modalità Storia ON/OFF

È stato aggiunto un nuovo miglioramento a Super Famicom TMNT: Tournament Fighters. La modalità di gruppo ora può essere attivata/disattivata. (Disponibile solo nella versione giapponese)

È stato aggiunto un nuovo miglioramento a Arcade US/JP Teenage Mutant Ninja Turtles. Il numero di vite per moneta può essere regolato da 1 a 5

Un nuovo miglioramento è stato aggiunto appena in tempo al gioco Arcade US Turtles. Il numero di vite per moneta può essere regolato da 1 a 8

È stato aggiunto un nuovo miglioramento a Arcade US/JP Teenage Mutant Ninja Turtles. La difficoltà può essere regolata

Un nuovo miglioramento è stato aggiunto appena in tempo al gioco Arcade US Turtles. La difficoltà può essere regolata

Un nuovo miglioramento è stato aggiunto appena in tempo al gioco Arcade US Turtles. Il Game Loop ora può essere attivato/disattivato

Durante la riproduzione, il gioco ricomincerà dall’inizio dopo i titoli di coda

Aggiunta nuova azione pulsante a “Arcade US/JP TMNT”, “Arcade US Turtles in Time”, “SNES/Super Famicom Turtles in Time” e “Genesis/MegaDrive Hyperstone Heist”

I giocatori ora possono impostare un pulsante su “Privato”. Questo pulsante preme “attacca” e “salta” insieme per facilitare l’esecuzione di attacchi speciali

Un nuovo miglioramento del colore è stato aggiunto a tutti i giochi per Game Boy. Aggiunta modalità GBC ON/OFF

Una nuova opzione “Tavolozza dei colori” è stata aggiunta al menu di pausa per tutti i giochi per Game Boy

Oltre ad altri filtri, i giocatori possono scegliere tra 4 tavolozze di colori, 1. Bianco e nero, 2. Game Boy verde, 3. Game Boy Pocket verde, 4. Game Boy Light blue

Suono per diversi giochi e menu principale modificato

Alla Guida strategica sono state aggiunte pagine aggiuntive per NES Tournament Fighters e GEN Tournament Fighters

Una pagina aggiuntiva per GEN Tournament Fighters e GEN Hyperstone Heist è stata aggiunta alla Guida strategica.

Le impostazioni visive vengono salvate per ogni gioco

Gruppo TMNT Cowabunga

Problemi risolti:

Corretta la traduzione tedesca di “Pugni frequentemente” per la pagina 11 della Guida strategica

Nel lettore musicale, l’icona della cassetta per lo spettacolo Arcade TMNT ora mostra l’icona corretta

A pagina 5 della Guida strategica (SNES Turtles in Time), lo screenshot di Turtle Tip 3 è stato sostituito

Su SNES Turtles in Time, i miglioramenti di Stage Select ora funzionano anche dopo aver modificato le impostazioni in Opzioni

In Hyperstone Heist, i miglioramenti di Stage Select ora funzionano quando si selezionano i giocatori

Migliorata la facile navigazione nei menu per TMNT III Manhattan Project (NES) / TMNT 2 The Manhattan Project (Famicom) ora funziona

Ulteriori miglioramenti dei crediti ora funzionano su SNES Tournament Fighters

Il manuale SNES Turtles in Time del museo ora include una pagina mancante 18-19

Nel nostro rinnovamento 7/10 del gioco base, IGN ha dichiarato: “TMNT: The Cowabunga Collection è un tesoro di giochi Turtle, ma la nostra esperienza online è stata appena altrettanto efficace durante il matchmaking. Hanno notato un ritardo di input maggiore rispetto agli originali. Tutti ha detto che questi sono ancora un grande gruppo di fan”.

