iOS 15.6 di Apple sul tuo iPhone: tutti gli aggiornamenti che devi conoscere

iOS 15.6 è qui. Rilasciato il 20 luglio, seguito iOS 15.5 Pronto per il download sul tuo iPhone. L’aggiornamento software include correzioni di bug, incluso un errore che mostrava erroneamente che la memoria del telefono è piena e una nuova funzionalità per guardare gli sport in diretta nell’app TV.

L’app TV ora ti consentirà di riprodurre gli sport in diretta già in corso, nonché di mettere in pausa, riavvolgere e avanzare rapidamente. iOS 15.6 include anche un file lungo elenco Da Aggiornamenti di sicurezza per iPhone.

Ecco le note di rilascio di Apple a partire dal 20 luglio:

iOS 15.6 include miglioramenti, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza. L’app TV aggiunge l’opzione per riavviare una partita sportiva in diretta e mettere in pausa, riavvolgere o avanzare rapidamente

Risolve un problema per cui le impostazioni potrebbero ancora mostrare che lo spazio di archiviazione del dispositivo è pieno anche se era disponibile

Risolve un problema che poteva causare il rallentamento o il blocco dei dispositivi braille durante la navigazione del testo in Mail

Risolve un problema in Safari per cui una scheda poteva tornare alla pagina precedente

Questo potrebbe essere l’ultimo aggiornamento di iOS 15 prima che il prossimo software mobile dell’azienda, iOS 16, ottenga un’ampia versione insieme a iPhone 14. si dice molto. La prossima versione di iOS è Ora disponibile in versione beta pubblicaPorterà diverse nuove funzionalità, tra cui la possibilità di modificare e annullare l’invio di messaggi, una nuova schermata di blocco personalizzabile, modifiche alle notifiche e aggiornamenti a Wallet e Apple Pay.

Apple ha anche rilasciato iPadOS 15.6, macOS 12.5 e Aggiornamento WatchOS 8.7.0 E il TVOS 15.6. Oltre agli aggiornamenti di sicurezza, iPadOS 15.6 e macOS 12.5 Ha ottenuto lo stesso aggiornamento dell’app Live Sports TV di iOS 15.6, WatchOS 8.7 ha apportato correzioni di bug e TVOS 15.6 ha ottenuto miglioramenti delle prestazioni e della stabilità, secondo Apple.