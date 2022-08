Pelosi si ferma alle Hawaii e svela i suoi piani in Asia. Ma non ha menzionato Taiwan

Pelosi guida una delegazione del Congresso nella regione indo-pacifica e prevede di visitare luoghi tra cui Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone, secondo una dichiarazione rilasciata domenica dal suo ufficio.

“Oggi, la nostra delegazione del Congresso si sta recando nell’Indo-Pacifico per riaffermare il forte e incrollabile impegno dell’America nei confronti dei nostri alleati e amici nella regione”, ha affermato Pelosi in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio.

Ha affermato che riunioni di alto livello si terranno in ogni paese “per promuovere i nostri interessi e valori comuni, tra cui pace e sicurezza, crescita economica e commercio, pandemia di COVID-19, crisi climatica, diritti umani e governance democratica”.

Pelosi ha detto che la delegazione ha ricevuto un briefing dall’Indian Pacific Command dopo la sosta del carburante alle Hawaii, dove hanno visitato il Pearl Harbor Memorial e la USS Arizona.

In viaggio al fianco di Pelosi come parte di una delegazione del Congresso, il presidente Gregory Meeks (presidente della commissione per gli affari esteri della Camera), il presidente Mark Takano (presidente della commissione per gli affari dei veterani della Camera), il membro del Congresso Susan Delbiny, il membro del Congresso Raja Krishnamurthy e il membro del Congresso Andy Kim. .

“Sotto la forte guida del presidente Biden, l’America è profondamente impegnata in un impegno intelligente e strategico nella regione e comprende che la libertà e la prosperità dell’Indo-Pacifico sono fondamentali per la prosperità della nostra nazione e di tutto il mondo”, ha affermato Pelosi.