Come il Manchester United ha preso il controllo del Tottenham soffocando un centrocampo a tre

Il 21 agosto 2008, i Metallica hanno pubblicato The Day That Never Comes, il singolo principale del loro nono album, Death Magnetic.

Il video musicale di quella canzone ritrae soldati in una situazione ostile, ma la canzone stessa parla del perdono e della redenzione, come ha spiegato in seguito il batterista Lars Ulrich. Il ritornello inizia “Aspettando l’Uno”, “Il giorno che non arriva mai”.

Guadare Manchester United Nell’ultimo decennio, ho sempre sentito che stanno aspettando il giorno che non arriva mai: il giorno in cui vincono ancora una volta le partite di calcio con prestazioni complete e dominanti, anche contro le migliori squadre del premier League.

“Penso che sia stata la migliore prestazione della squadra finora in questa stagione”, ha detto il nuovo allenatore Eric Ten Hag dopo la vittoria della sua squadra. Tottenham Hotspur in modo convincente all’Old Trafford mercoledì.

“In primo luogo, puoi organizzare, dentro e fuori l’acquisizione”, ha detto l’emittente di giochi del Regno Unito ad Amazon Prime Video. “Quindi, quando hai questo diritto, hai bisogno della giusta forza. Devi dettare la nitidezza e penso che sia quello che abbiamo fatto oggi. “

Cosa ha colpito di più Tin Hag?

“Era davvero, davvero molte cose”, ha continuato. “La nostra organizzazione del pressing è stata ottima e ottima. Inoltre, penso che la difesa residua e la contropressione fossero buone, ma anche in possesso palla. Molta dinamica (movimento) in attacco”.