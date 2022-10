“The Crown”: Dame Judi Dench vuole che la quinta stagione di “Cruel Injustice” arrivi con un disclaimer

CNN

Dame Judi Dench ha già interpretato una regina britannica e ora sta parlando del popolare dramma Netflix della famiglia reale.

In una lettera al Times, La stimata attrice condivide le sue preoccupazioni per l’imminente nuova stagione di “The Crown”, scrivendo che “più il dramma è vicino ai nostri tempi, più libero sembra offuscare i confini tra l’accuratezza storica e il thriller crudo”.

Dench ha scritto: “Anche se molti riconosceranno The Crown come la descrizione brillante ma fantasiosa degli eventi, temo che un buon numero di spettatori, specialmente all’estero, possa considerare la sua versione della storia del tutto corretta”. “Dati alcuni suggerimenti apparentemente offensivi nella nuova serie – che re Carlo abbia cospirato sua madre ad abdicare, per esempio, o una volta ha suggerito che la paternità di sua madre era così carente che avrebbe potuto meritare una pena detentiva – questo è crudelmente ingiusto nei confronti degli individui e dannoso all’istituzione che li rappresenta”.

La CNN ha contattato Netflix per un commento.

La quinta stagione della serie inizia il 9 novembre negli Stati Uniti ed è ambientata negli anni ’90 in Gran Bretagna.

“Mentre la regina Elisabetta II (Imelda Staunton) si avvicina al suo quarantesimo anniversario, riflette su un’era che includeva nove primi ministri, l’ascesa della televisione di massa e il tramonto dell’Impero britannico”, recita in parte il riassunto di Netflix della nuova stagione. Tuttavia, nuove sfide si profilano all’orizzonte. ”

Il gigante della trasmissione ha rilasciato giovedì il trailer della quinta stagione con la descrizione: “Ispirato a eventi veri, questo dramma fantasy racconta la storia della regina Elisabetta II e gli eventi politici e personali che hanno plasmato il suo regno”.

corona | Trailer ufficiale della quinta stagione | Netflix



Dench ha aggiunto le sue preoccupazioni a quelle dell’ex primo ministro Sir John Major, che l’aveva fatto di recente ha detto la posta Che la scena che presumibilmente lo mostrava all’epoca del principe Carlo (interpretato da Dominic West) mentre discuteva di un complotto per rovesciare sua madre, la regina Elisabetta mentre il maggiore era in carica, fosse “un barile di sciocchezze maligne”.

Major ha chiesto il boicottaggio dello spettacolo e, secondo quanto riferito, Netflix ha difeso la serie definendola un “dramma fantasy”.

“Nessuno crede nella libertà artistica più di me”, ha scritto Dench, “ma questo non può rimanere incontrastato”. Nonostante questa settimana abbia dichiarato pubblicamente che The Crown è sempre stato un “dramma fantasy”, i creatori dello show hanno resistito a tutte le richieste di portare loro un disclaimer all’inizio di ogni episodio.

“È tempo che Netflix riconsideri una famiglia e una nazione perdute di recente, in segno di rispetto per un sovrano che ha servito fedelmente il suo popolo per 70 anni e per mantenere la sua reputazione sotto gli occhi del pubblico”, ha aggiunto Dench, che ha vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Elisabetta I. Nel film del 1998 Shakespeare in Love.