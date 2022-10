I futures Dow sono aumentati di oltre 100 punti mentre gli investitori digeriscono i profitti aziendali

Giovedì i futures azionari sono leggermente aumentati poiché i trader si sono concentrati su diversi importanti rapporti sugli utili.

I futures Dow Jones Industrial Average sono aumentati di 161 punti, ovvero dello 0,5%. I futures S&P 500 sono aumentati di oltre lo 0,3% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,1%.

Diversi forti rapporti sugli utili hanno rafforzato il mercato, con AT&T, American Airlines e IBM tutte in aumento nel trading pre-mercato dopo aver battuto le stime sugli utili massimi e minimi per il quarto trimestre.

Sul lato negativo, le azioni Tesla sono scese del 4% nel trading pre-mercato dopo che il produttore di auto elettriche ha dichiarato mercoledì sera che prevede di non raggiungere l’obiettivo di consegna del 2022. La società ha anche registrato entrate trimestrali. Ciò ha deluso le aspettative degli analisti.

Nel frattempo, giovedì il rendimento del Tesoro a 10 anni ha toccato un massimo del 4,18%, scambiando brevemente a livelli mai visti dal 2008. Si è stabilizzato l’ultima volta durante la sessione vicino al 4,13%. L’aumento dei tassi è stato un vento contrario per le azioni durante tutto l’anno, poiché la Federal Reserve continua a cercare di raffreddare le pressioni inflazionistiche che non si vedevano da decenni.

“Siamo in questa situazione in cui la Federal Reserve ha il controllo”, ha detto Brian Talkington, managing partner di Requisite Capital Management, mercoledì a “Closing Bell: Overtime” della CNBC. “La Fed è in testa da due anni e finché il rally di due anni continua, non raggiungeremo il minimo delle azioni e il rally delle azioni non continuerà”.

Wall Street esce dalla sessione ribassista, con le principali medie inferiori Due giorni di vittorie consecutive Sebbene tutti e tre gli indicatori rimangano sulla buona strada per una settimana positiva. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 99,99 punti, ovvero dello 0,33%. Il Nasdaq Composite è in calo dello 0,85%, mentre l’S&P 500 è in calo dello 0,67%.

Sul fronte economico, giovedì prima della campanella sono attesi i dati settimanali sulle richieste di sussidio di disoccupazione e il Philadelphia Fed Manufacturing Survey.