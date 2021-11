Joel McHale afferma che Don Lewis non ha rilasciato Doug Carol Baskin

Riproduci contenuto video



TMZ.com

Joel McHale Sa un paio di cose sul “Re Tigre” – lo sa anche lui… perché Carol BaskinIl marito del marito potrebbe essere ancora vivo.

Avendo un comico / attore in LAX, gli abbiamo chiesto di questa grande rivelazione nella serie ‘TK’ – cioè, accusando il documentario di essere una forma formale di ciò che il Dipartimento della Sicurezza Nazionale afferma di essere. Don Lewis È effettivamente vivo in Costa Rica. Non solo… ma a quanto pare è figo!

Il nostro cameraman chiede cosa pensano molte persone che hanno visto questo… che è stato dimostrato da tutte le affermazioni che c’è qualcosa a che fare con la scomparsa/morte di Carol.

Joel – l’ospite dello speciale post-show originale di “Tiger King” – dice che non è così veloce … lo vede sotto una luce diversa, e in realtà sta arrivando alla nostra pagina delle foto.

Guarda questo… Joel dice che se questo documento fosse legittimo – e che DL fosse effettivamente vivo in CR – sarebbe un serio atto d’accusa nei confronti di Caroline, specialmente se ne fosse a conoscenza.

Ora, in difesa di Caroline… sembrava che non sapesse nulla di questo presunto modulo DHS – fin dall’inizio… lei Ha fatto la sua parte? I tentativi di localizzare Dan non hanno nulla a che fare con la sua scomparsa negli anni ’90.

L’ex ospite della “zuppa”, pensa che non l’abbia davvero dipinta su una luce. Inoltre, ha persino dei dubbi su come quel ragazzo sarebbe scomparso per così tanto tempo se fosse stato davvero fuori da qualche parte. READ La Germania segnala un altro Govt-19: 50.196 nuovi casi

A proposito, non sta dicendo che Carol meriti alcun tipo di vendetta, ma insiste sul fatto che questo ultimo sviluppo non la trasformerà in nessun tipo di monaco.