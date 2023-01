Le azioni stanno rinunciando ai guadagni iniziali mentre i trader faticano a trovare il loro punto d’appoggio nel 2023

Le azioni hanno oscillato mercoledì e i tassi di interesse sono scesi mentre gli investitori hanno digerito i dati sui posti di lavoro chiave e sulla produzione prima della pubblicazione dei verbali della riunione della Federal Reserve.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 35 punti, o dello 0,11%, cancellando i guadagni precedenti dopo la pubblicazione di due rapporti economici. Anche l’S&P 500 ha invertito un rally precedente, ma è rimasto in rialzo dello 0,2%. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,31%. Le azioni Microsoft sono scese di oltre il 5% dopo il downgrade di UBS, pesando sul mercato più ampio.

I dati Job Openings and Employment Turnover di novembre, o JOLTS, sono stati leggermente migliori del previsto, indicando la continua forza del mercato del lavoro nonostante l’aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale per domare l’inflazione. D’altra parte, l’indice manifatturiero ISM ha mostrato una contrazione nel settore dopo 30 mesi di espansione, suggerendo che gli aumenti dei tassi di interesse potrebbero rallentare l’economia.

Tuttavia, gli investitori hanno faticato a trovare una direzione chiara in vista di ulteriori dati economici in arrivo, compresi i verbali della riunione della Federal Reserve prevista per mercoledì e il rapporto sull’occupazione di dicembre di venerdì.

Art Hogan, chief market strategist di B.V. “Dopo la fine di un anno che è stato assolutamente terribile su tutti i fronti, ci sarà sempre paura da parte degli investitori di mettere i soldi al lavoro e lo vediamo in tempo reale almeno nei primi due giorni di negoziazione”.

Martedì le azioni statunitensi hanno iniziato il 2023 con una nota negativa, poiché le crescenti preoccupazioni sui tassi di interesse, l’aumento dell’inflazione e i timori di una recessione hanno schiacciato le speranze che Wall Street avrebbe iniziato il nuovo anno con una nota positiva. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno perso rispettivamente lo 0,4% e lo 0,8%, mentre il Dow ha chiuso sotto il pareggio. Anche i principali indici sono stati messi sotto pressione dai forti ribassi delle azioni Apple e Tesla.

“Le azioni statunitensi non sono state in grado di mantenere i guadagni precedenti poiché le politiche restrittive e i timori di recessione sono rimasti al centro degli investitori”, ha scritto martedì Ed Moya, capo analista di mercato di Oanda, in una nota ai clienti. “Gli acquisti scontati hanno portato a un’altra ripresa del mercato ribassista che non è durata a lungo”.