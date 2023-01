Jeremy Renner ringrazia i suoi fan per la loro simpatia nel suo primo post sui social media dopo il suo incidente con lo spalare la neve

Cnn

–



Martedì l’attore Jeremy Renner ha ringraziato i fan dal suo letto d’ospedale Continua a recuperare Due di loro sono stati operati dopo essere stati colpiti da uno spazzaneve in quello che i funzionari hanno definito un “tragico incidente”.

“Grazie a tutti per le vostre gentili parole. Sono troppo incasinato in questo momento per scrivere. Ma vi mando tutto il mio amore”, Reiner ha scritto in un commento Sotto un selfie sembra mostrarlo in un letto d’ospedale.

L’attore di “Hawk” è rimasto ferito il giorno di Capodanno vicino a casa sua in Nevada mentre stava sgombrando la neve da un vialetto privato per aiutare i suoi familiari a lasciare la sua casa dopo una riunione di vacanza, secondo la sua pubblicista, Samantha Mast.

“Jeremy sta facendo progressi positivi ed è sveglio, parla e di buon umore”, ha detto Mast in una dichiarazione rilasciata martedì sera. “Resta in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili. È sopraffatto dal tuo amore e dal tuo sostegno. La famiglia chiede i tuoi continui pensieri mentre guarisce con i suoi cari”.

Renner, 51 anni, è stato investito dal suo gatto delle nevi, una macchina motorizzata utilizzata per rimuovere la neve, ha detto lo sceriffo della contea di Washoe Darren Balaam durante una conferenza stampa.

Ad un certo punto, ha detto Balaam, la macchina ha iniziato a girare mentre Renner non era al posto di guida. Balaam ha spiegato di essere stato ferito mentre cercava di rientrare nella macchina. I membri della famiglia di Renner erano con lui quando è stato ferito.

Un portavoce di Renner aveva precedentemente dichiarato alla CNN di aver subito “un trauma da corpo contundente al torace e lesioni ossee”. Fino ad oggi, l’attore ha subito due interventi chirurgici relativi alle ferite, ha detto alla CNN una fonte vicina all’attore.

Pochi minuti prima delle 9:00 di domenica, le autorità hanno ricevuto la notizia dell’incidente attraverso una chiamata al 911 che riportava un incidente con un gatto delle nevi e un pedone sulla Mount Rose Freeway, ha detto Balaam martedì.

Balaam ha detto che sebbene in quel momento non ci fosse neve, questa autostrada era chiusa e almeno 12 auto sono rimaste bloccate a causa del rigido clima invernale che stava colpendo la zona.

A causa delle circostanze, ha detto Balaam, un elicottero è atterrato vicino all’autostrada alle 9:37 e Renner è stato portato al Reno District Hospital alle 9:56.

Al momento dell’infortunio, parti del Nevada occidentale erano ricoperte di neve. L’area di Reno ha ricevuto tra 6 e 12 pollici di neve ad altitudini inferiori a 5.000 piedi tra Capodanno e Capodanno, e fino a 18 pollici ad altitudini più elevate, secondo Servizio meteorologico nazionale a Reno.

Balaam ha detto di Reiner: “Era un grande vicino, ed era solito arare quei sentieri per il suo vicino”.

Le autorità non credono che Renner fosse intossicato durante l’incidente e Balaam lo ha definito un “tragico incidente”.

Balaam ha detto che l’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha chiesto a Renner di prendere il ghiaccio per l’analisi “per escludere possibili guasti meccanici”, che è una parte normale di un’indagine con una tale gravità delle lesioni.

Durante un’apparizione su “CNN This Morning” mercoledì, Balaam ha detto che l’attore è molto attivo nella comunità di Reno.

«È uno dei nostri deputati onorari qui nell’ufficio dello sceriffo» disse Balaam. Questa è un’organizzazione senza scopo di lucro [for] membri della nostra comunità. E ci hanno aiutato a fare Shop For The Sheriff, dove spendono $ 50.000 e li donano e lui è uno di quei membri. Fa molto per la nostra comunità”.

“Quando sono entrato in carica nel 2019, è apparso in ‘Shop For The Sheriff’ ed è assolutamente da vedere per bambini e genitori”, ha aggiunto Balaam. “Si prende una pausa dalle sue giornate impegnative per fare autografi e fare shopping con i bambini. Fa così tanto nella comunità e quello che mi piace davvero del signor Renner è che lo fa così spesso e nessuno lo sa. Lo fa fuori della bontà del suo cuore”.

Il giorno dopo l’incidente, la famiglia di Renner ha rilasciato una dichiarazione ringraziando il personale dell’ospedale e i primi soccorritori mentre l’attore è rimasto in ospedale.

“La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine ai meravigliosi medici e infermieri che si prendono cura di lui, Truckee Meadows Fire & Rescue, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno Hilary Chevy e le famiglie Carano e Murdock”, si legge in una dichiarazione del suo portavoce. “Sono anche enormemente sopraffatti e apprezzano lo sfogo di amore e sostegno da parte dei suoi fan”.