Kylie Jenner dice di essere una “ragazza felice” mentre indossa un bikini in vacanza

Kylie Jenner fa surf

Kylie Jenner / Instagram

Kylie Jenner Divertirsi al sole!

Il magnate di Kylie Cosmetics, 24 anni, ha condiviso su Instagram venerdì, mentre faceva surf su un paddleboard mentre si dondolava in bikini in acque limpide mentre era in vacanza.

“Ragazza felice”, disse Foto.

Imparentato: Kylie Jenner e Travis Scott Buzan per le foto di una spiaggia romantica che danno da mangiare alle lucertole con la tempesta in vacanza in famiglia

Jenner ha precedentemente condiviso foto e video sui social media da Fuga tropicale per la sua famiglia.

Giovedì , Kardashian La star ha pubblicato una foto di se stessa che si abbraccia Travis Scott Con il tramonto alle spalle. Ha sottotitolato la serie con alcune emoji, scrivendo “🤍🦋🌅”.

in un altro posto posta, una madre di due figli in piedi da sola in un abito bianco raccolta davanti alla spiaggia. Accanto alle foto, ha scritto: “L’amore è come il tramonto”.

Kylie Jenner e Travis Scott Poza scattano foto romantiche sulla spiaggia e danno da mangiare alle lucertole con la figlia Stormi

kylie jenner instagram

Imparentato: Kylie Jenner condivide uno scorcio del suo giovane figlio in un video per documentare la sua preparazione per il Met Gala

Ha anche condiviso clip sulla sua storia su Instagram di lei e sua figlia di 4 anni tempesta Dai da mangiare alle lucertole della spiaggia. In uno dei video, Jenner dà nervosamente il frutto al rettile prima di chiedere a Stormi se le piacerebbe fare lo stesso. Storm ha risposto gridando eccitato: “Sì!”

Un recente video mostrava la coppia madre-figlia che dava da mangiare agli animali insieme in costume da bagno: un completo verde per Jenner e un bikini nero a due pezzi per il suo piccolo.

Non perdere mai una storia: iscriviti Newsletter giornaliera gratuita per le persone Per rimanere aggiornato con il meglio che le persone hanno da offrire, dalle eccitanti notizie sulle celebrità alle avvincenti storie di interesse umano.

Prima delle vacanze, Jenner è uscito Gala morto 2022 Lunedì con un abito bianco glamour e un cappellino da baseball coordinato di Off-White, la linea di moda del compianto stilista Virgilio Abloh.

In un post su Instagram, Jenner l’ha condivisa Doveva venire Il Met Gala del 2020 con Abloh è stato “umiliato” per “onorare la sua eredità” all’evento del 2022.

La storia continua

Celebrazione del Met Gala 2022 “In America: An Anthology of Fashion” – Arrivi

lotta per le scorte

Imparentato: Kylie Jenner condivide il video dietro le quinte del Met Gala, dicendo che non le importa cosa pensa la gente dei vestiti

Jenner certificato processo di preparazione ad esso Per la notte più grande del mondo della moda video Lo ha condiviso sul suo canale YouTube e ha dato un pollice in su ai fan Occhiata Per suo figlio di 3 mesi.

“Guarda le scarpe di mio figlio carino!” Jenner ha detto di aver stretto il suo piedino mentre era legato a un seggiolino per auto mentre guidava verso New York. “Non può ancora camminare!”

Jenner e Scott hanno accolto il figlio il 2 febbraio e hanno annunciato la notizia pubblicando su Instagram una foto in bianco e nero di Stormi che tiene la mano del neonato.

“💙2/2/22”, Jenner sottotitolò la dolce foto in quel momento.