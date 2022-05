Come guardare la pioggia di meteoriti di Eta Aquarids questo fine settimana

Uno degli sciami meteorici più affollati della primavera, chiamato Eta Aquarids, raggiunge il picco questo fine settimana. Per catturare le “stelle cadenti”, esci e guarda il cielo notturno a sud.

Gli Eta Aquarids hanno raggiunto il loro picco approssimativo venerdì mattina (6 maggio) e continueranno a dare spettacolo nei prossimi giorni, raggiungendo fino a 30 meteore all’ora. Questi meteoriti sono noti per la loro velocità, raggiungendo circa 148.000 mph (poco più di 238.000 km/h) quando colpiscono la nostra atmosfera, ha detto la NASA.

Le stelle cadenti hanno avuto origine dalla cometa Halley (1P/Haley), una cometa a corto raggio che ondeggia attraverso la cometa interna. Sistema solare Ogni 75-76 anni e poi intorno al 2061. Durante queste visite, la cometa lascia il suo biglietto da visita: una scia di detriti di granelli di polvere che Sbarcare Durante il mese di maggio di ogni anno. I frammenti di detriti che colpiscono la nostra atmosfera bruceranno in modo innocuo prima di raggiungere la Terra.

Questa pioggia di meteoriti può essere vista meglio dall’emisfero australe o vicino all’equatore, ma è comunque possibile intravedere le meteore nell’emisfero, ha affermato Bill Cook, che guida il Meteor Environment Office della NASA presso il Marshall Space Flight Center dell’agenzia in Alabama. . .

Cook ha detto in un rapporto Posta della NASA mercoledì (3 maggio).

I meteoriti possono produrre striature drammatiche, ma sono innocui. CC DI 2.0) (Credito fotografico: Mike Lewinsky/ flickr

Per la migliore vista meteorica, esci intorno alle 3:00 ora locale dopo Luna fatto. Mentre le meteore nella costellazione dell’Acquario hanno origine vicino all’equatore celeste, è meglio guardare all’altezza del cielo (verso l’alto) in modo da poter vedere quante più meteore possibile.

Scegli un luogo sicuro e porta una sedia da giardino per ridurre l’affaticamento del collo. Stai lontano da quante più luci possibili e cerca di uscire almeno 20 minuti prima di voler cercare meteore, per permettere ai tuoi occhi di adattarsi all’oscurità, Secondo la NASA. Se vuoi usare il tuo telefono o una torcia, applica un filtro rosso o una burocrazia in modo da non rovinare la tua visione notturna.

Gli astrofotografi che desiderano catturare meteore dovrebbero consultare Guida per principianti Sul nostro sito gemello, Space.com. Se puoi, prova ad esercitarti a scattare foto di notte prima della visualizzazione di picco, in modo da avere la possibilità di controllare le tue impostazioni e assicurarti che i tuoi scatti appaiano come desideri. Buona pesca!

