Punteggio Heat vs 76: aggiornamenti in tempo reale sui playoff NBA mentre Miami punta a una vittoria per 3-0 sui padroni di casa di Philadelphia

I Philadelphia 76ers non si sono divertiti a Miami per le partite 1 e 2. Sono tornati 2-0 nella serie del secondo turno dopo due sane sconfitte contro gli Heat e stanno cercando di tornare in pista nella terza partita. Joel Embiid ha saltato le prime due partite per una commozione cerebrale e una faccia rotta, ma venerdì è tornato in rosa. La sua presenza a fianco del gioco casalingo dovrebbe fornire una spinta ai Sixers, che cercano disperatamente di vincere. Dopo due quarti, i 76ers hanno un vantaggio di 41-34 sugli Heat.

I Sixers sono sempre 0-13 al meglio delle sette serie consecutive quando sono sotto 0-2. Doc Rivers è anche 0-3 nella sua carriera quando ha perso le prime due partite della sua serie Best of Seven. Nel frattempo, i Miami sono in pareggio 16-0 quando sono in vantaggio per 2-0 (12-0 sotto Eric Spoelstra) in sette partite. Gli Heat hanno corso 3-11 contro Philadelphia nelle ultime 14 run, il che funziona per i 76ers in Gara 3 e 4. James Harden ha avuto difficoltà ad affrontare Miami e nell’ultima giocata dopo la fine della stagione. Ha concluso con 20 punti in Gara 2, segnando la dodicesima partita consecutiva in cui ha segnato meno di 25 punti o più. Il ritorno di Embiid sarà enorme, ma anche Philly avrà bisogno di Harden per migliorare il suo gioco.

Segui di seguito per tutti gli aggiornamenti in tempo reale mentre Philadelphia cerca la sua prima vittoria della serie contro Miami.