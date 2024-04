Brighton 0 Arsenal 3: il clinico Saka, il diabolico Havertz e la carica del titolo in spudorata salute

La corsa al titolo dell'Arsenal non mostra segni di rallentamento, poiché la squadra di Mikel Arteta ha esteso la propria serie di imbattibilità a 11 partite di Premier League con una vittoria dominante per 3-0 sul Brighton.

Il rigore di Bukayo Saka nel primo tempo ha portato l'Arsenal all'Amex Stadium prima che Kai Havertz e l'ex giocatore del Brighton Leandro Trossard completassero le cose per portare il nord di Londra in cima alla classifica dopo la precedente vittoria per 4-2 del Manchester City sul Crystal Palace.

Il Liverpool potrebbe tornare in testa alla classifica dopo la partita contro il Manchester United di domenica, ma le ambizioni di titolo dell'Arsenal rimangono in cattiva salute.

Art de Roche analizza i principali punti di discussione di Amex.

Saka continua a offrire risultati quando conta

La crudeltà di Bukayo Saka continua a raggiungere nuove vette.

L'esterno ha raggiunto le 30 presenze con l'Arsenal in questa stagione in tutte le competizioni piazzandosi Hanno preso il comando contro il Brighton con il quinto rigore stagionale della Premier League, lasciando ogni dubbio sulle sue credenziali di rigore nello specchietto retrovisore.

L'Arsenal ha iniziato la stagione scambiando giocatori. Saka, Martin Odegaard e Kai Havertz hanno tutti tirato i rigori prima del nuovo anno, ma il nazionale inglese è stato l'unico giocatore a tirarli in campionato da allora, segnandoli tutti e tre.

Le ultime due partite del 22enne (contro il Brighton oggi e nella vittoria ai rigori contro il Porto) hanno esemplificato la sua spietatezza. Entrambi si sono incastrati alla destra del portiere, senza lasciare alcuna possibilità né a Diogo Costa né a Bart Verbruggen di parare.

Saka ha avuto dei momenti fantastici durante la partita, tirando a lato nel primo tempo e creando un'occasione per Gabriel Jesus, ma è riuscito comunque a trovare il suo ritmo al suo ritorno alla formazione titolare dell'Arsenal. Similmente a quanto accaduto all'inizio di questa stagione, la sua produzione ha fatto superare alla sua squadra un momento difficile.

Ora ha eguagliato la sua migliore stagione in Premier League (14 gol, record stabilito la scorsa stagione). Con sette Restando da giocare, è probabile che riuscirà a superare questo limite e rimarrà vitale per le speranze di titolo dell'Arsenal.



Bukayo Saka apre le marcature con un calcio di rigore (Steve Bardens/Getty Images)

Havertz, Jesus e l'importanza del movimento senza palla

Kai Havertz ha regalato all'Arsenal un vantaggio di due gol con il suo decimo gol stagionale in tutte le competizioni che ha calmato i nervi, ma l'importanza dei suoi movimenti senza palla e di alcuni dei suoi compagni di squadra non può essere sottovalutata.

La fiducia iniziale del Brighton ha fatto sì che l'attacco dell'Arsenal inizialmente non fosse fluido, e sono state le corse del tedesco in difesa a contribuire a sconvolgere le cose. Ciò ha portato ad un cross di Havertz per Jesus nel primo tempo, ma il brasiliano ha mancato il colpo di testa.

Ancora un po’ nuova la dinamica di Havertz al centro con Jesus a sinistra. Entrambi i giocatori hanno giocato in queste posizioni in questa stagione, ma questa è stata solo la seconda volta che hanno giocato insieme in queste posizioni, dopo il pareggio a reti inviolate della scorsa settimana contro il Manchester City che è stato il primo.

Il desiderio di Havertz di espandere la linea ha funzionato bene. Quanto a Jesus, a parte un tiro anticipato al limite dell'area e quando ha crossato la palla prima di conquistare un rigore per l'Arsenal, spesso ha toccato troppo la palla per poterla muovere. Ciò ha permesso al Brighton di tornare in forma difensiva e di ripristinare l'importanza del movimento senza palla, che è tornato nella forma inaspettata di Jorginho.

Mentre Saka cade a terra, Jorginho valuta la decisione di Odegaard. Doveva giocare Quale passa. La doppia mossa di Havertz per trovare spazio nell'area delle sei yard è stata vantaggiosa anche per Jorginho, determinando un finale facile per l'Arsenal in completo controllo. Il traguardo significa anche che il 24enne tedesco ha segnato il suo millesimo gol stagionale in Premier League.

Con il cross nel finale di Leandro Trossard, Havertz ha ora cinque gol e quattro assist nelle ultime sette partite.



Havertz esulta con Jorginho dopo il gol (Steve Bardens/Getty Images)

Se la difesa vincesse i titoli, l’Arsenal avrebbe tutte le possibilità

La porta inviolata dell'Arsenal significa ancora una volta che questa è solo la seconda volta che mantiene la porta inviolata per cinque volte consecutive nell'era della Premier League. Oltre a ciò, David Raya è diventato il primo portiere spagnolo a mantenere la porta inviolata cinque volte in altrettante trasferte di Premier League – e solo il nono portiere in assoluto a riuscirci.

È stata la settima porta inviolata dell’Arsenal in 11 partite di campionato nel 2024, un’impresa ancora più impressionante date le recenti modifiche alla selezione di Arteta.

Vai più in profondità La fiducia di Arteta nei giocatori della sua squadra potrebbe rendere l'Arsenal più forte

L'esordio di Oleksandr Zinchenko contro il Brighton è stato alquanto sorprendente. Il terzino sinistro ha bisogno di più ritmo in vista del tour di fine stagione – e questa partita avrebbe potuto aiutarlo – ma il recente impatto di Jakob Kjøyor con le sue qualità fisiche potrebbe renderlo più adatto all'Amex.

Ciò non è dovuto solo a Zinchenko, ma al modo in cui funziona l’intera ala sinistra. Con Jesus davanti a lui sulla fascia sinistra, l'attaccante di tanto in tanto ha creato spazio per il Brighton per attaccare Zinchenko. Nel primo tempo, ad esempio, ciò è accaduto quando Jesus si è fatto avanti per pressare o non è riuscito a controllare la sua spalla, lasciando spazio in difesa che è stato sfruttato da Tariq Lamptey che ha passato la palla libera a un difensore dell'Arsenal.

Anche il Brighton è riuscito a isolare Zinchenko con palloni diretti nel suo canale, ma l'Arsenal ha resistito bene a quelle tempeste.

Come si svilupperà questa partnership difensiva sulla sinistra, soprattutto con Takehiro Tomiyasu e Gabriel Martinelli di ritorno dall'infortunio, potrebbe essere interessante da osservare nelle prossime settimane.

Una volta portati in vantaggio di due gol e poi di tre, lo sforzo collettivo dei giocatori dell'Arsenal per mantenere la porta inviolata è stato esemplificato dalla parata nel finale di Gabriel su tiro di Joao Pedro. Ma se non fosse arrivato lui, sicuramente lo avrebbe fatto qualcun altro. La celebrazione della squadra ha mostrato quanto questa squadra voglia essere dominante.

Cosa ha detto Mikel Arteta?

“Davvero felice, davvero orgoglioso dei ragazzi. Penso che abbiano fatto una prestazione fantastica battendo il Brighton. Non perdono (in casa in campionato) da agosto; questo dice quanto sia difficile il compito che abbiamo oggi. i ragazzi erano davvero bravi.

“Questo è un posto davvero difficile in cui arrivare e vincere, ma anche il modo e il formato in cui lo abbiamo fatto. Se tutto va bene, sì, possiamo continuare a fare quello che stiamo facendo.”

“Penso che siamo davvero in un buon momento. Abbiamo una squadra sana con un'ottima energia e molta fiducia sia individualmente che come squadra. Dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo”.

Qual è il futuro dell'Arsenal?

Martedì 9 aprile: Bayern Monaco (casa), Champions League, 20:00 UK, 15:00 ET

Domenica 14 aprile: Aston Villa (H), Premier League, 16:30 ora britannica, 11:30 ET

