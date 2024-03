Gli 'imprevedibili' Lakers si radunano da 19 in giù per battere Bucks in 2OT

MILWAUKEE – Esausto dopo aver segnato 52 minuti e 51 secondi – il tempo più giocato della sua carriera e il massimo da un giocatore dei Los Angeles Lakers dai tempi di Kobe Bryant nel 2012 – e sofferente di un dolore al ginocchio che ha richiesto cure durante la partita, tutte cose che Anthony Davis potrebbe sorridere dopo aver sconfitto i Milwaukee Bucks 128-124 in doppi tempi supplementari martedì.

È stato divertente, ha detto Davis dopo che i Lakers hanno giocato senza LeBron James a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, ed è stato sotto di 19 punti nel quarto quarto prima di tornare forte. “Mettiamoci in fila e rifacciamolo domani.”

In effetti, la ricompensa di Los Angeles per la sua quarta vittoria consecutiva – la squadra ha pareggiato due partite dietro i Phoenix Suns per il seme n. 8 nella Western Conference con 10 gare rimanenti – è la seconda notte di mercoledì consecutivi. Sui Memphis Grizzlies.

Nella vittoria a sorpresa sui Bucks, Davis ha segnato 34 punti e 23 rimbalzi, mentre Austin Reeves ha segnato 29 punti, 14 rimbalzi e 10 assist realizzando la seconda tripla doppia della sua carriera, mentre D'Angelo Russell ha segnato 29 punti e 12 assiste. Assist: andranno sprecati senza convalida contro una squadra dei Grizzlies che vive nel seminterrato.

L'allenatore dei Lakers Darvin Hamm ha dichiarato: “Ora dobbiamo riempire nuovamente le nostre coppe e provare a giocare contro una squadra di Memphis che ha uno spirito altamente competitivo, indipendentemente dalle circostanze, con persone dentro e fuori dalla formazione”.

Los Angeles ha iniziato la partita di martedì tirando 2 su 16 dal campo mentre i Bucks hanno costruito un vantaggio di 19 punti nel primo quarto. I Lakers sono arrivati ​​a una cifra nel secondo e di nuovo nel terzo, ma Milwaukee ha ridotto il suo vantaggio a 19 con 8:25 rimanenti nel quarto.

Russell e Davis hanno poi innescato un rapido parziale di 7-0 per Los Angeles, dando ai Lakers abbastanza vitalità per convincere Hamm a provarci durante un timeout con 6:56 rimanenti e i Bucks in vantaggio di 12.

“Ho detto loro: 'Amico, restate uniti. Nei prossimi minuti, proviamo a ridurlo a una sola cifra. Abbiamo tutto il tempo per fare quello che dobbiamo fare'”, ha detto Hamm. “Sono andati là fuori e hanno iniziato a fare spettacoli, a sparare e a fare fermate.”

Ci sono state molte sequenze che si sono distinte: da Taurean Prince che ha pareggiato il punteggio a 101 con due tiri liberi a 43,9 secondi dalla fine del quarto periodo, a Davis che ha difeso una palla vagante a Giannis Antetokounmpo (29 punti, 21 rimbalzi, 11 assist) su un rim pass Linea laterale in entrata con 2,0 secondi rimanenti.

E questo solo il quarto.

Nel primo tempo supplementare, è stato il turno di Russell di pareggiare il punteggio con due tiri liberi a 3,1 secondi dalla fine, e Davis è andato alla grande con un'altra giocata difensiva, respingendo un passaggio di Damian Lillard (27 punti, 8 assist) a 0,9 secondi dalla fine. Lui va.

“Istinto difensivo”, ha detto Davis. “Ho visto che aveva una mossa e ho pensato che fosse attivo [Reaves]”E l'ho appena letto.”

Nel secondo tempo supplementare, dopo che entrambe le squadre erano rimaste a reti inviolate per i primi tre minuti della sessione di cinque minuti, Spencer Dinwiddie ha pareggiato il punteggio con due tiri liberi a 1:17 dalla fine e Reeves ha segnato il tiro più forte della serata, un 3 con 38,6. secondi rimasti per portare i Lakers in vantaggio. Per sempre.

Anthony Davis ha giocato il maggior numero di minuti (52:51) della sua carriera – e il massimo da parte di un Laker dai tempi di Kobe Bryant – guidando Los Angeles verso un'emozionante doppia vittoria ai supplementari su Milwaukee, una partita in cui i Lakers hanno superato un record di 19 punti. deficit nel quarto trimestre. Stacy Revere/Getty Images

“Queste sono le cose che sogni da bambino, essere in viaggio con i tuoi ragazzi, combattere una grande squadra e avere la possibilità di segnare alla grande”, ha detto Reeves.

Antetokounmpo ha sbagliato così tanti tiri liberi nel secondo tempo supplementare – due – che Los Angeles ha mancato l'intera partita. Ha finito 1 su 6 dalla lunetta. I Lakers erano 30 su 32.

“Abbiamo lasciato i nostri piedi e ci siamo bruciati”, ha detto l'allenatore dei Bucks Doc Rivers. “Ecco fatto. Quando abbiamo giocato all'inizio della partita, era un bellissimo basket. Abbiamo smesso di giocare bene e pensavamo di poter ancora vincere e non ci siamo riusciti”.

Los Angeles è migliorata fino a 6-4 in questa stagione senza James – la prima squadra del veterano 21enne con un record superiore a .500 senza di lui dai Miami Heat nel 2012-2013.

“Penso che siamo una squadra imprevedibile”, ha detto Russell. “Quindi dipende dalla squadra a cui ti unisci e dipende dalla squadra in cui ci troviamo difensivamente e offensivamente come unità. Alcuni giocatori sono migliori di altri”. [some nights]. Alcuni ragazzi hanno brutte notti. Dipende solo dalla squadra in cui giocheremo. “Quando saremo al massimo delle nostre capacità come stasera – ovviamente non c’è Bronn – ma penso che saremo difficili da battere”.

Jamal Collier di ESPN ha contribuito a questo rapporto.