Eagles vs. 49ers in diretta: punteggio e aggiornamenti del campionato NFC

PHILADELPHIA – I fuochi d’artificio sono esplosi in cima al Lincoln Financial Field, e giocatori e allenatori degli Eagles hanno corso verso la end zone in una celebrazione estatica mentre Boston Scott correva intatto per un touchdown di 10 yard prima dell’intervallo.

Mancavano ancora 30 minuti per giocare domenica, ma con un vantaggio di due possesso e il miglior passaggio della NFL contro un quarterback della quarta serie, il touchdown sembrava un punto esclamativo. Gli Eagles hanno preso il comando battendo i San Francisco 49ers, 31-7, vincendo il campionato NFC e guadagnandosi una trasferta a Glendale, in Arizona, per la loro quarta apparizione al Super Bowl.

Gli Eagles sono stati una delle squadre più complete del campionato in questa stagione e lo hanno dimostrato anche domenica. Con la vittoria, affronteranno Kansas City o Cincinnati nel loro primo Super Bowl da quando hanno vinto tutto nella stagione 2017.

La difesa degli Eagles, che durante la stagione regolare ha accumulato il maggior numero di licenziamenti (70) e ha concesso il minor numero di yard a partita (179,8) in campionato, ha posto fine alla carriera da Cenerentola del quarterback dei 49ers Brock Purdy. Dopo che gli Eagles hanno segnato sul drive di apertura, il linebacker Hasson ha esonerato Riddick Purdy a circa sette minuti dalla fine del primo quarto, provocando un fumble. Purdy è stato colpito alla destra, ha gomitato durante il gioco ed è rimasto seduto per il resto del primo tempo.

Il braccio di Brock Purdy si è infortunato durante il primo drive dei 49ers della partita di domenica. credito… Mark Makela per il New York Times

I 49ers hanno ottenuto un punteggio nel secondo quarto, che si è concluso con un touchdown precipitoso di 23 yard correndo indietro Christian McCaffrey, ma per il resto, la loro offesa è svanita dietro il backup di Purdy Josh Johnson. Johnson ha lasciato il gioco all’inizio del secondo tempo con una commozione cerebrale e Purdy ha fatto il suo ritorno, ma è stato chiaramente compromesso. Purdy ha concluso la partita con quattro tentativi di passaggio. Li ha completati tutti per 23 yard.

È stata una fine ambivalente per la corsa di successo che Purdy aveva orchestrato da dicembre, quando è stato inserito nella formazione dopo che i primi due quarterback nella classifica di profondità dei 49ers, Trey Lance e Jimmy Garoppolo, si sono infortunati. Purdy, l’ultima scelta nel Draft NFL 2022, ha vinto sette partite da titolare, giocando in modo efficiente mentre lanciava per 1.374 yard, 13 touchdown e solo quattro intercettazioni nella stagione regolare.

È diventato il quinto quarterback esordiente ad iniziare una partita di campionato di conferenza, aiutato da un coaching grintoso e un elenco stellare. Eccelleva in parte grazie alle armi che lo circondavano: ricevitori Debo Samuel e Brandon Ayuk; Fine stretta George Kettle. e il piano versatile di McCaffrey, che il direttore generale John Lynch ha scambiato in ottobre, e il piano dell’allenatore Kyle Shanahan per correre in modo efficace e consentire ai bersagli di passaggio di guadagnare yard dopo la presa.

Senza Purdy, tuttavia, l’attacco dei 49ers ha faticato a trovare il ritmo dietro Johnson, un professionista dell’ottava stagione che ha giocato per sette squadre. Johnson, prima di essere eliminato, ha completato solo 7 dei 13 passaggi per 74 yard, e ha anche armeggiato con uno snap, che è stato recuperato dagli Eagles. La fortuna di Shanahan con una transizione graduale attraverso il quarterback è finalmente giunta al termine.

Josh Johnson, il quarterback dei 49ers, ha lasciato il gioco nel terzo quarto con una commozione cerebrale. credito… Mark Makela per il New York Times

Reddick ha terrorizzato entrambi i quarterback di San Francisco – ha concluso con tre contrasti e due licenziamenti – ed è servito da modello per importanti acquisti e accordi di free agency. Coordinato dal direttore generale Howie Roseman Per riportare gli avvoltoi alla ribalta.

Reddick ha firmato con gli Eagles prima della stagione, unendosi alla squadra con il cornerback James Bradbury, che è stato rilasciato dai Giants lo scorso maggio, e la safety CJ Gardner Johnson, che è stata scambiata da Roseman ad agosto. Quei tre hanno guidato una difesa che ha molestato i 49ers e li ha limitati a sole 164 yard di attacco. Ciò ha messo una pressione insormontabile sulla difesa dei 49ers, che ha concluso la stagione regolare come l’unità con il punteggio più alto del campionato.

L’attacco degli Eagles è sembrato sincronizzato, ha approfittato dei rigori prematuri dei 49ers e ha utilizzato un approccio equilibrato, come aveva fatto tutto l’anno. Jalen Hurts, un quarterback del terzo anno che è sbocciato nella sua seconda stagione completa da titolare, ha concluso con un passaggio di sole 121 yard, ma ha allungato il gioco con le gambe, correndo per 39 yard e un touchdown. Ha anche agganciato la palla in finestre strette, come ha fatto su un passaggio preso dal ricevitore con una mano sola DeVonta Smith nel quarto quarto.

Una scuderia di running back degli Eagles – Miles Sanders, Kenneth Ginwell e Scott – si è combinata per 111 yard di corsa e tre touchdown contro una difesa dei 49ers che ha consentito solo 77,7 yard di corsa a partita nella stagione regolare, la seconda in meno in campionato.

La disintegrazione dei 49ers è apparsa nelle azioni dei loro giocatori così come nel foglio delle statistiche: il linebacker Dre Greenlaw è stato segnalato per comportamento antisportivo per aver preso a pugni la palla ancora nella mano del running back dopo un gioco nel quarto quarto, e la sicurezza Talanoa Hufanga è stata segnalata per colpire Hurts in ritardo fuori limite. Il guardalinee offensivo di San Francisco Trent Williams e la sicurezza di Filadelfia Kvon Wallace sono stati espulsi dopo aver scatenato una rissa nel quarto trimestre in cui entrambe le panchine sono state liberate.

Il running back degli Eagles Boston Scott ha corso per un touchdown alla fine del secondo quarto. credito… Mark Makela per il New York Times

Gli Eagles sono inciampati nella mediocrità dopo la vittoria del Super Bowl e sono stati eliminati all’inizio dei playoff nelle stagioni 2018, 2019 e 2021; Nel 2020 hanno vinto solo quattro partite. Hanno licenziato il loro allenatore, Doug Pederson, dopo la stagione 2020 e hanno scambiato il loro ex quarterback del primo turno, Carson Wentz, con un’apparente mossa di ricostruzione.

L’allenatore Nick Siriani e gli Hurts hanno raggiunto i playoff nel loro primo anno insieme, nel 2021, ma gli Hurts sono entrati in questa stagione con domande sul fatto che potesse essere una pietra miliare della franchigia. Ha fatto un caso convincente, lanciando per 3.701 yard e 22 touchdown nella stagione regolare mentre correva per 760 yard e 13 bersagli nonostante avesse saltato due partite a causa di un infortunio alla spalla. Ha anche beneficiato dello scambio di Roseman ad aprile per il ricevitore AJ Brown, che ha ottenuto 11 passaggi di touchdown e un record di 1.496 yard. Gli Eagles hanno iniziato 8-0 e finito 14-3, condividendo il miglior record del campionato con Kansas City.

La costruzione del roster di Roseman, insieme alla crescita degli Hurts, ha spinto gli Eagles al Super Bowl dopo una rapida ricostruzione. La celebrazione è diventata ufficiale dopo i due minuti di avvertimento, quando i giocatori hanno iniziato a ballare e la folla ha cantato all’unisono “I Won’t Back Down” di Tom Petty. Caddero i coriandoli verdi, seguiti dal boom di “Dreams and Nightmares” del rapper Meek Mill, che divenne un inno per la città di Filadelfia.