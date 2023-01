Una scoperta fuori dal mondo in Antartide

Gli scienziati affermano di aver trovato una roccia spaziale dei secoli in Antartide, un meteorite estremamente raro che contiene alcuni dei materiali più antichi del sistema solare.

Maria Valdez, ricercatrice al Chicago Field Museum, ha detto al Chicago Tribune.

17 sterline meteoraÈ stato scoperto il 5 gennaio da un team internazionale al termine di una spedizione di 11 giorni.

L’insolita roccia, che contiene materiale di miliardi di anni fa, è uno dei più grandi meteoriti mai trovati nel continente e probabilmente ha avuto origine nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Lo riferisce l’Independent.

“Per mettere in prospettiva le dimensioni dei meteoriti, dei 45.000 meteoriti recuperati dall’Antartide nel secolo scorso, solo 100 sono di queste dimensioni o più grandi”, ha affermato il Chicago Field Museum, che faceva parte della spedizione.

I ricercatori sulle motoslitte avevano trascorso la maggior parte delle due settimane a setacciare i campi di ghiaccio alla ricerca di meteoriti quando hanno fatto la sorprendente scoperta proprio mentre stavano per concludere la loro esplorazione, secondo il Tribune.





I ricercatori celebrano la loro scoperta fuori dal mondo. Per gentile concessione di Maria Valdes/SWNS





Primo piano di una rara roccia spaziale. Per gentile concessione di Maria Valdes/SWNS

All’inizio erano riluttanti a festeggiare, ha detto Valdez, “perché sapevamo che se troviamo una meteora, è davvero il nodo madre. L’ultimo giorno, l’ultima ora”.

Il team si è convinto di aver effettivamente trovato una rara roccia spaziale quando i membri hanno scoperto che era “delle dimensioni di una palla da bowling ma due volte più pesante di una palla da bowling”, ha detto Valdez al giornale.

La roccia ha quella che Valdes ha descritto come una “crosta fusionale”, uno strato esterno vetroso che si è sciolto leggermente quando è entrato nell’atmosfera. Era anche logoro, segno che era sulla Terra da molti secoli.

Il meteorite è stato inviato al Royal Belgian Institute of Natural Sciences in Belgio per l’analisi chimica.

“Tutti i meteoriti hanno qualcosa da dire sull’evoluzione della Terra”, ha detto Valdez. “Le dimensioni non contano necessariamente quando si tratta di meteoriti, e anche minuscoli micrometeoriti possono essere incredibilmente preziosi dal punto di vista scientifico”.





Scienziati provenienti da Stati Uniti, Belgio e Svizzera hanno trascorso 11 giorni setacciando il continente ghiacciato alla ricerca di rocce spaziali. Per gentile concessione di Maria Valdes/SWNS

The Independent ha indicato che la maggior parte dei 45.000 meteoriti trovati in Antartide nel secolo scorso pesava solo pochi grammi.

La scoperta è arrivata mesi dopo il successo della NASA Distrutto un asteroide di 530 piedi di diametro In una corsa di prova per prepararsi alla possibilità che un’enorme roccia spaziale cada verso e minacci la Terra, come l’asteroide largo 6,2 miglia che gli scienziati ritengono sia cancellato dinosauri milioni di anni fa.