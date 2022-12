L’eroicità di Jalen Bronson ha portato i Knicks alla quinta vittoria consecutiva

Chicago – Piede contuso? Che livido al piede.

Jalen Bronson di sicuro non sembra qualcuno che è stato legato a causa di un infortunio mercoledì sera. Una decisione riguardante il tempo di gioco, Bronson non mancherebbe di giocare davanti alla famiglia e agli amici vicino al luogo in cui ha trascorso gran parte della sua infanzia.

Dopo aver fatto ricorso a una palla di isolamento con Julius Randle per chiudere il regolamento, i Knicks hanno messo la palla nelle mani di Bronson nella sessione extra, e lui non ha deluso. Ha segnato sette dei suoi 30 punti negli ultimi cinque minuti quando i Knicks hanno eliminato i Bulls, 128-120, allo United Center dopo aver preso un vantaggio di cinque punti negli ultimi 2:07 del regolamento. La vittoria, la sesta vittoria in trasferta dei Knicks in otto tentativi, ha dato loro una serie di cinque vittorie consecutive e li ha portati a due partite su 0,500 sul 15-13 per la prima volta dalla fine di ottobre.

Quentin Grimes ha colpito probabilmente il tiro più grande del gioco, un tiro da tre punti che deviato dalla parte anteriore del cerchio ed è caduto per dare ai Knicks un vantaggio di sei punti con 1:04 rimasto. Poi Bronson ha segnato un’altra tripla dopo aver lasciato Alex Caruso a terra con un crossover. Mostrando raro affetto, ha celebrato il colpo grosso gridando al suo allenatore del liceo, Pat Ambrose, e due dei suoi migliori amici che erano accovacciati sotto il canestro.

Bronson ha descritto la serata come “molto speciale”.

Jalen Bronson non sembrava infastidito dal suo infortunio al piede mentre aiutava i Knicks ad avanzare. Immagini AP

Più di recente, lunedì, Bronson indossava uno scarpone da passeggio dopo che Davion Mitchell ha goffamente atterrato un destro nella vittoria dei Knicks sui Kings domenica. Non ha finito quella partita e non ha potuto allenarsi martedì. Ma contro i Bulls ha segnato 39 minuti ed è stato al suo meglio nei tempi supplementari.

Col senno di poi, sembrava così ridicolo che c’era persino una domanda sul suo status.

“Non voglio dare a nessuno l’idea di essere in salute, ma non volevo fermarmi oggi”, ha detto Bronson, che ha avuto anche sette assist. “Io come capitano, se posso camminare e posso giocare, devo portarlo dentro”.

Come gruppo, i Knicks sono entrati ai tempi supplementari, soprattutto sul lato difensivo. Hanno tenuto i Bulls a soli 3 punti su 1 tiro su 7 dopo aver concesso il 58% di tiri nei primi quattro quarti. È stato simile alle loro precedenti quattro vittorie quando i Knicks hanno affrontato tre avversari sotto i 100 punti.

Julius Randle è rimasto frenetico mentre la serie di vittorie dei Knicks continuava. USA Today Sport

Goran Dragic dei Chicago Bulls (7) passa la palla mentre Isaiah Hartenstein (55), Emmanuel Kwekli (5) e Jericho Sims dei New York Knicks difendono. Immagini AP

“È stato bello vedere”, ha detto l’allenatore Tom Thibodeau. “Preferirei vederla prima.”

Randle ha segnato un record di 31 punti – il suo terzo tentativo da 30 punti in quattro partite – accompagnato da 13 rimbalzi e sette assist, e RJ Barrett ne aveva 22 prima di armeggiare a fine partita. Grimes ha segnato 14 punti, cinque rimbalzi e un miglior punteggio di squadra più 14. DeMar DeRozan ha segnato 32 punti per i Bulls (11-16), che hanno ottenuto tre vittorie consecutive in casa.

I Knicks erano in vantaggio di ben 14 punti nel primo tempo e sono stati in vantaggio di cinque negli ultimi due minuti. Ma non sono stati in grado di finire il bullpen nel regolamento poiché Randle ha scheggiato la linea di fondo, lasciando Chicago con 0,7 secondi rimasti per vincerlo. Nonostante ciò, Randle ha letto bene la commedia e si è messo tra Patrick Williams e Edge, costringendo gli straordinari.

La guardia dei Knicks Miles McBride festeggia dopo aver segnato contro i Chicago Bulls durante il primo tempo. USA Today Sport

“A volte devi vincere le partite in modi diversi, e il risultato finale è trovare un modo per vincere”, ha detto Thibodeau.

I Knicks non hanno lasciato dubbi da allora. Bronson se ne è assicurato, piede destro cattivo e tutto il resto, mentre ha prodotto la sua quarta partita da 30 punti della stagione.

“La dice lunga su di lui”, ha detto Thibodeau. “Venendo qui, [getting] Più trattamenti ogni giorno. Questo diventa il suo gioco, diventa la sua pratica. Ha attraversato molte cose diverse. Ha una strategia per tutto. Lui esce e lo fa”.